На Канарах задержали гражданина России. Родина ищет его по делу о хищении более 80 млн рублей

Обосновавшийся на Канарах гражданин России задержан по подозрению в экономических преступлениях. Об этом сообщает 20 декабря Minutos со ссылкой на Главное управление местной полиции.



По информации издания, 56-летний мужчина, проживающий вместе с родственником в Адехе на острове Тенерифе, попал в поле зрения правоохранителей после запроса российских властей. Его объявили в международный розыск как причастного к мошенническим хищениям и растрате, которые он мог совершить на посту директора государственного предприятия.

