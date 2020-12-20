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На Канарах задержали гражданина России. Родина ищет его по делу о хищении более 80 млн рублей

Обосновавшийся на Канарах гражданин России задержан по подозрению в экономических преступлениях. Об этом сообщает 20 декабря Minutos со ссылкой на Главное управление местной полиции.

По информации издания, 56-летний мужчина, проживающий вместе с родственником в Адехе на острове Тенерифе, попал в поле зрения правоохранителей после запроса российских властей. Его объявили в международный розыск как причастного к мошенническим хищениям и растрате, которые он мог совершить на посту директора государственного предприятия.

О каком именно предприятии идёт речь, полиция не уточняет. Отмечается, что действия россиянина могли нанести ущерб в 900 тысяч евро — порядка 80,8 млн рублей.

Два дня назад стало известно, что в Испании задержали четверых человек и их предполагаемых сообщников, которые могут быть причастны к делу «русской мафии». Одним из них оказался предприниматель Алексей Широков. 50-летнего юриста русского происхождения местные СМИ назвали «королём отмывания».

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Комментарии (2)

Мойше
Канары отлично рифмуются с нары
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