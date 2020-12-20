Петербургский ученый рассказал, кто может повторно заразиться коронавирусом

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян назвал основным поводом для повторного заражения коронавирусом дефекты иммунной системы. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Звезда».

Ученый подчеркнул, что повторных заражений коронавирусом пока не видел, хотя и слышал об их существовании. «Детальное расследование повторных случаев не подтвердило заболевание», — отметил Тотолян.



Однако он добавил, что базис для повторного заражения существует. «Всегда есть определенная категория лиц, у которых иммунитет может не выработаться в результате перенесенного заболевания или в результате проведенной вакцинации. Это лица, у которых существуют или явные, или скрытые дефекты иммунной системы, так называемое иммунодефицитное состояние», — рассказал эпидемиолог.

