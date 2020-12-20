На Стачек таксист оставил в салоне пассажира и сделал перерыв на кофе. Тот не стал терять время зря

Перерыв на кофе едва не стоил таксисту-частнику автомобиля в Кировском районе Петербурга. Его «Рено» так приглянулся пассажиру, что тот захотел стать водителем и не стал себе в этом отказывать.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 20 декабря, накануне около пяти вечера помощи полиции запросил 31-летний водитель, который остался без колёс на проспекте Стачек, 9. По его словам, он вёз пассажира, заказавшего машину до проспекта Наставников, но сделал остановку, чтобы выпить кофе.



Терпение клиента, видимо, подвело. Он пересел за руль и уехал. По данным «Фонтанки», на юге города ввели план «Перехват», но «Рено Логан», который владелец оценил в 400 тысяч рублей, нашли спустя два часа на севере. Возомнивший себя водителем пассажир добрался до Парголово, где его и задержали. Им оказался 42-летний житель Сертолово, который раньше попадался на краже и наркотиках. Запах алкоголя не остался незамеченным.

