FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
73.32р89.83р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

На Стачек таксист оставил в салоне пассажира и сделал перерыв на кофе. Тот не стал терять время зря

Перерыв на кофе едва не стоил таксисту-частнику автомобиля в Кировском районе Петербурга. Его «Рено» так приглянулся пассажиру, что тот захотел стать водителем и не стал себе в этом отказывать.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 20 декабря, накануне около пяти вечера помощи полиции запросил 31-летний водитель, который остался без колёс на проспекте Стачек, 9. По его словам, он вёз пассажира, заказавшего машину до проспекта Наставников, но сделал остановку, чтобы выпить кофе.

Терпение клиента, видимо, подвело. Он пересел за руль и уехал. По данным «Фонтанки», на юге города ввели план «Перехват», но «Рено Логан», который владелец оценил в 400 тысяч рублей, нашли спустя два часа на севере. Возомнивший себя водителем пассажир добрался до Парголово, где его и задержали. Им оказался 42-летний житель Сертолово, который раньше попадался на краже и наркотиках. Запах алкоголя не остался незамеченным.

Поездка закончилась для мужчины в полиции с протоколом о мелком хулиганстве и делом по статье 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. «Рено» вернули владельцу под сохранную расписку.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Вася ПУПКИН
Ха ха ха 166 ук РФ без цели хищения, весёлая страна Раша, кошелёк взял понисить без цели хищения.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний