Туман, опустившийся на Петербург субботним утром, ненадолго отступил и вернулся в вечерние часы. С ним же горожане закончат неделю.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 декабря в городе будет не только туманно, но и пасмурно. Синоптики обещают местами мокрый снег с дождём и предупреждают о гололедице.



При этом для третьей недели декабря будет достаточно тепло: плюс 2-4 градуса. Ночью столбик термометра может опуститься до нуля, но не исключено, что плюс сохранится.

