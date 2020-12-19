Туман, опустившийся на Петербург субботним утром, ненадолго отступил и вернулся в вечерние часы. С ним же горожане закончат неделю.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 декабря в городе будет не только туманно, но и пасмурно. Синоптики обещают местами мокрый снег с дождём и предупреждают о гололедице.
При этом для третьей недели декабря будет достаточно тепло: плюс 2-4 градуса. Ночью столбик термометра может опуститься до нуля, но не исключено, что плюс сохранится.
В понедельник, 21 декабря, погода обещает сменить курс. Существенных осадков метеорологи не ждут, а из-за облаков может выглянуть солнце, которое так и не довелось увидеть в субботнем тумане.