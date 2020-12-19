FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +2
73.32р89.83р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Петербург в облаках и тумане. В воскресенье не распогодится, но понедельник обещает светлое будущее

Туман, опустившийся на Петербург субботним утром, ненадолго отступил и вернулся в вечерние часы. С ним же горожане закончат неделю.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 декабря в городе будет не только туманно, но и пасмурно. Синоптики обещают местами мокрый снег с дождём и предупреждают о гололедице.

При этом для третьей недели декабря будет достаточно тепло: плюс 2-4 градуса. Ночью столбик термометра может опуститься до нуля, но не исключено, что плюс сохранится.

В понедельник, 21 декабря, погода обещает сменить курс. Существенных осадков метеорологи не ждут, а из-за облаков может выглянуть солнце, которое так и не довелось увидеть в субботнем тумане.

Фото: Наталья Гончарова
Фото: Наталья Гончарова
Фото: Наталья Гончарова
Фото: Наталья Гончарова
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний