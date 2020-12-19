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На «Скандинавии» автомобиль загорелся после встречи со столбом. В соцсетях рассказывают, что водитель спас себя и собаку

Автомобильный пожар тушили на обочине трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области 19 декабря. Причиной аварии называют сон за рулём.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Ленобласти, заявка о возгорании после ДТП поступила незадолго до шести часов вечера. По словам очевидцев, на трассе А-181 «Скандинавия» у посёлка Огоньки автомобиль врезался в столб и вспыхнул.

На место выехала дежурная смена 109-й пожарно-спасательной части. В тушении задействовали два расчёта. Машина выгорела полностью, водитель, как уточнили в ведомстве, не пострадал.

Зарево на обочине снял проезжавший автомобилист, видео опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В комментариях добавляют, что водитель съехал в кювет, задремав за рулём. Совсем без травм не обошлось.

«Это ехал муж моей матери с собакой. Он успел выскочить и вынуть собаку. Он сам повредил ногу и руку, а пëсель просто в тяжёлом состоянии. Но оба живы, слава Богу», — пишет Катерина.

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