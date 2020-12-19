Автомобильный пожар тушили на обочине трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области 19 декабря. Причиной аварии называют сон за рулём.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Ленобласти, заявка о возгорании после ДТП поступила незадолго до шести часов вечера. По словам очевидцев, на трассе А-181 «Скандинавия» у посёлка Огоньки автомобиль врезался в столб и вспыхнул.



На место выехала дежурная смена 109-й пожарно-спасательной части. В тушении задействовали два расчёта. Машина выгорела полностью, водитель, как уточнили в ведомстве, не пострадал.