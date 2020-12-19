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Причиной утечки воздуха на МКС мог стать робот «Фёдор»

Трещина, которая вызвала утечку воздуха из российского модуля Международной космической станции, могла появиться из-за доставки на МКС антропоморфного робота «Федора» в 2019 году. Об этом РИА Новости 19 декабря заявил член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.

Утечку воздуха на МКС впервые зафиксировали в сентябре 2019-го. В октябре 2020-го в промежуточной камере модуля «Звезда» нашли и заделали трещину в 4,5 сантиметра.

«Через промежуточную камеру в августе-сентябре 2019 года космонавты перемещали антропоморфного робота «Фёдора» из корабля «Союз МС-14» на станцию и обратно. Маршрут переноса робота был внеплановым, так как изначально корабль должен был стыковаться к модулю «Поиск», а не к модулю «Звезда»... Неаккуратное перемещение андроида вполне могло привести к появлению трещины в корпусе», — заявил Хохлов.

Ранее глава Роскосмоса заявил, что ситуация с утечкой воздуха находится под контролем, однако все происходящее свидетельствует о том, что МКС пора на пенсию. Сейчас экипаж станции ищет еще одно место утечки воздуха в модуле «Звезда».

Напомним, первого российского антропоморфного робота «Фёдор» доставили на МКС в августе 2019 года, а в сентябре, после проведения экспериментов, вернули на Землю.

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