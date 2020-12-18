Огонь охватил последний этаж и крышу здания Мосгоргеотреста в Москве. Об этом вечером 18 декабря сообщают очевидцы и столичное управление МЧС.



По информации ведомства, информация о пожаре в доме № 11 на Ленинградском проспекте поступила около девяти вечера. Прибывшие на место специалисты обнаружили возгорание на седьмом этаже, которое вскоре распространилось на кровлю здания.



По состоянию на десять часов вечера его площадь составляет порядка трехсот квадратных метров. Около ста человек эвакуировали из помещений на улицу. К локализации привлечены 25 единиц спецтехники и свыше ста сотрудников столичного управления МЧС.

