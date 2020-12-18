Беглов подписал «закон о наливайках». Барам утвердили послабления на год

Александр Беглов подписал изменения в закон «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге», прославившийся как «закон о наливайках». Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.



Минимальный размер площади помещения для торговли алкоголем в жилых домах вернули к федеральным 20 кв. метрам, за некоторыми исключениями. Напомним, все поправки Законодательное собрание утвердило еще 9 декабря.



«Изменения в закон были внесены по результатам широкого общественного обсуждения и диалога с жителями города... Закон принят, чтобы минимизировать нарушения временных ограничений розничной продажи алкогольной продукции, а также обеспечить в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях безопасность и тишину в ночное время», - подчеркнули в Смольном.