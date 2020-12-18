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Беглов подписал «закон о наливайках». Барам утвердили послабления на год

Александр Беглов подписал изменения в закон «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге», прославившийся как «закон о наливайках». Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Минимальный размер площади помещения для торговли алкоголем в жилых домах вернули к федеральным 20 кв. метрам, за некоторыми исключениями. Напомним, все поправки Законодательное собрание утвердило еще 9 декабря.

«Изменения в закон были внесены по результатам широкого общественного обсуждения и диалога с жителями города... Закон принят, чтобы минимизировать нарушения временных ограничений розничной продажи алкогольной продукции, а также обеспечить в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях безопасность и тишину в ночное время», - подчеркнули в Смольном.

Более жесткая норма в 50 «квадратов», которую парламент установил изначально, остается для заведений, которые расположены в хрущевках 1957–1970 годов и панельных домах 1970–1980 годов. При этом кухни, вестибюль, гардероб, коридоры, детские игровые зоны и подсобные помещения в «общий зачет» по метрам не идут.

В силу закон вступит с 1 января 2021 года, а норма о 50 кв. метрах «заработает» в Петербурге еще позже — с 1 января 2022-го.

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Комментарии (2)

Anatolevich
Александр Беглов подписал изменения в закон

Даже Пу пишет указы и тут супер губер пишет закон - круче ПУ?
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