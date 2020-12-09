Петербургские депутаты окончательно утвердили закон о «наливайках»

Заксобрание Петербурга на заседании 9 декабря утвердило в третьем чтении законопроект о торговле алкогольной продукцией в жилых домах. Минимальный размер площади помещения вернули к федеральным 20 кв. метрам, но с рядом оговорок.
Законопроект поддержали 39 депутатов, пятеро проголосовали против. Документ ушел на подписание губернатору.
Более жесткая норма в 50 «квадратов», которую парламент установил изначально, остается для заведений, которые расположены в хрущевках 1957–1970 годов и панельных домах 1970–1980 годов. При этом кухни, вестибюль, гардероб, коридоры, детские игровые зоны и подсобные помещения в «общий зачет» по метрам не идут.
В силу закон вступит с 1 января 2021 года, а норма о 50 кв. метрах «заработает» в Петербурге еще позже — с 1 января 2022-го.
Таким образом парламент смягчил нашумевший законопроект о «наливайках» авторства главы парламентского комитета по законодательству Дениса Четырбока.