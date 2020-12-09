Петербургские депутаты окончательно утвердили закон о «наливайках»

Заксобрание Петербурга на заседании 9 декабря утвердило в третьем чтении законопроект о торговле алкогольной продукцией в жилых домах. Минимальный размер площади помещения вернули к федеральным 20 кв. метрам, но с рядом оговорок.



Законопроект поддержали 39 депутатов, пятеро проголосовали против. Документ ушел на подписание губернатору.



Более жесткая норма в 50 «квадратов», которую парламент установил изначально, остается для заведений, которые расположены в хрущевках 1957–1970 годов и панельных домах 1970–1980 годов. При этом кухни, вестибюль, гардероб, коридоры, детские игровые зоны и подсобные помещения в «общий зачет» по метрам не идут.

