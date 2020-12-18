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Эксперты назвали европейские города с самым высоким уровнем жизни

Список европейских городов с самым высоким уровнем жизни подготовил британский девелопер недвижимости. Основные критерии, по которым он составлялся: качество воздуха, загрязнение окружающей среды, условия проживания, ожидаемая продолжительность жизни и число зелёных насаждений. Итоговый рейтинг 18 декабря публикует The Express.

Первое место занял Таллин, который отличился низкой стоимостью жизни и небольшим уровнем преступности. Однако он оказался одним из наименее зелёных европейских городов и набрал низкие баллы по числу детских площадок, лесов и водоёмов.

Как отметили эксперты, эстонская столица одной из первых предложила своим жителям бесплатный общественный транспорт, благодаря чему удалось сократить использование личных автомобилей и уменьшить количество загрязнения воздуха и шума.

На втором и третьем местах — Бухарест и Лиссабон. За ними следуют Дублин и Прага. В десятку также вошли Рейкьявик, Париж, Лондон, Хельсинки и Цюрих. При этом французская столица признана самым зеленым городом Европы. За ней по озеленению идёт Амстердам.

Ранее «Фонтанка» вместе с учёными и инициативными горожанами попыталась разобраться, что мешает Петербургу стал более зелёным городом. Подробнее читайте тут.

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Комментарии (2)

VF812
Таллин, это в котором народ местный ободранный ходит, а в ресторанах нет эстонцев? Пишите еще)
sektor7
Таллин дыра. Европейская провинция.
Вот Лиссабон крутой город. Гашик на набережной вечером от арабов на любой вкус. Пробовать перед покупкой дают.
А самый-самый топ город это Женева.
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