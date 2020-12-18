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Проектирование реконструкции подходов к Цимбалинскому путепроводу оценили в 23 млн рублей. Смольный объявил конкурс

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» объявило конкурс на проектирование реконструкции подходов к Цимбалинскому путепроводу. Об этом 18 декабря сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Начальная цена контракта составляет 22,9 млн рублей, заявки на конкурс принимают до 18 января 2021 года.

Подрядчик должен будет обследовать земли и провести имущественно-правовую инвентаризацию участков. В проектную документацию должны быть включены мероприятия по защите, выносу и перекладке существующих инженерных сетей, энергосбережению, энергоэффективности, учтены технические средства регулирования движения.

Проектные решения должны быть согласованы с документацией по реконструкции Цимбалинского путепровода, которую заказывает РЖД. По условиям контракта, все работы должны быть выполнены до 1 июля 2022 года.

За реконструкцию Цимбалинского путепровода город платит пополам с РЖД — соответствующее соглашение подписали в сентябре прошлого года. Общая стоимость работ составит 4,5 млрд рублей.

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Комментарии (1)

Danik
Это еще только проектирование, а уж далее полная бодяга: тендеры, строительство, приемка. Кажется где-то читал, что мост построил какой-то инженер чуть ли не за свои деньги в 1910 году. То есть мостик век с лишним простоял. Ну и что Вы маетесь? Сделайте точно такой же и две штуки. Сначала рядом поставьте новый, там места полно, потом и этот замените на еще один новый. Если сделаете на совесть и без воровства, то мост простоит еще 100 лет! Городом не занимаются совершенно и проблемы высасывают из пальца! При этом раздают земли города кому не попадя, а потом не знают, что с этими собственниками делать. Плюс куча комитетов и чинуш Смольного теряются в собственных компетенциях и возможностях! Одни проезды под железными дорогами чего стоят. Делайте их больше. Много проездов вообще однопутки со светофорами. Копайте рядом еще один проезд. Это и дорога, и работа для людей, и удобство, и безаварийность. Сидят только и хмурят брови, а дела нет!
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