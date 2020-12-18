Проектирование реконструкции подходов к Цимбалинскому путепроводу оценили в 23 млн рублей. Смольный объявил конкурс

Danik 18 Дек 2020 в 17:38 18 Дек 2020 в 17:38

Это еще только проектирование, а уж далее полная бодяга: тендеры, строительство, приемка. Кажется где-то читал, что мост построил какой-то инженер чуть ли не за свои деньги в 1910 году. То есть мостик век с лишним простоял. Ну и что Вы маетесь? Сделайте точно такой же и две штуки. Сначала рядом поставьте новый, там места полно, потом и этот замените на еще один новый. Если сделаете на совесть и без воровства, то мост простоит еще 100 лет! Городом не занимаются совершенно и проблемы высасывают из пальца! При этом раздают земли города кому не попадя, а потом не знают, что с этими собственниками делать. Плюс куча комитетов и чинуш Смольного теряются в собственных компетенциях и возможностях! Одни проезды под железными дорогами чего стоят. Делайте их больше. Много проездов вообще однопутки со светофорами. Копайте рядом еще один проезд. Это и дорога, и работа для людей, и удобство, и безаварийность. Сидят только и хмурят брови, а дела нет!