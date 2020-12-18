Проектирование реконструкции подходов к Цимбалинскому путепроводу оценили в 23 млн рублей. Смольный объявил конкурс

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» объявило конкурс на проектирование реконструкции подходов к Цимбалинскому путепроводу. Об этом 18 декабря сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
Начальная цена контракта составляет 22,9 млн рублей, заявки на конкурс принимают до 18 января 2021 года.
Подрядчик должен будет обследовать земли и провести имущественно-правовую инвентаризацию участков. В проектную документацию должны быть включены мероприятия по защите, выносу и перекладке существующих инженерных сетей, энергосбережению, энергоэффективности, учтены технические средства регулирования движения.
Проектные решения должны быть согласованы с документацией по реконструкции Цимбалинского путепровода, которую заказывает РЖД. По условиям контракта, все работы должны быть выполнены до 1 июля 2022 года.
За реконструкцию Цимбалинского путепровода город платит пополам с РЖД — соответствующее соглашение подписали в сентябре прошлого года. Общая стоимость работ составит 4,5 млрд рублей.