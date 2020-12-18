Испанские ученые: Бетховен неправильно пользовался метрономом

Исследования испанских ученых показали: великий Людвиг ван Бетховен мог неправильно считывать показания метронома и вследствие этого неверно указывать темп исполнения своих сочинений. На неожиданную публикацию в журнале PLOS ONE обратило внимание РИА Новости.
СМИ поясняют, что темпы, в которых Бетховен предлагал исполнителям играть свою музыку, на практике оказываются слишком быстрыми, и потому дирижеры обычно берут более медленные, исполняя произведения венского классика в более свободном, романтическом ключе.
Исследователи мадридского Университета Карлоса III решили провести эксперимент, разработав математическую модель метронома Бетховена. Кроме того, они прибегли к анализу больших данных, заложив в компьютер 169 часов музыки — 36 симфоний композитора в исполнении 36 разных дирижеров.
Оказалось, что дирижеры замедляли исполнение музыки Бетховена более-менее одинаково, и отклонение не случайно. Окончательную разгадку дал сам композитор: на первой странице рукописи Девятой симфонии стоит отметка «108 или 120» — ученые решили, что, работая с новой для себя техникой, автор просто не знал, как считывать показание метронома — над грузом или под ним (вариант, при котором композитор мог предлагать будущим исполнителям играть либо при одном темпе, либо при другом, — ученые исключили, ибо разница была бы слишком велика).