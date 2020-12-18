Испанские ученые: Бетховен неправильно пользовался метрономом

Исследования испанских ученых показали: великий Людвиг ван Бетховен мог неправильно считывать показания метронома и вследствие этого неверно указывать темп исполнения своих сочинений. На неожиданную публикацию в журнале PLOS ONE обратило внимание РИА Новости.



СМИ поясняют, что темпы, в которых Бетховен предлагал исполнителям играть свою музыку, на практике оказываются слишком быстрыми, и потому дирижеры обычно берут более медленные, исполняя произведения венского классика в более свободном, романтическом ключе.

