Ослабление евро оказалось временным. На бирже валюта вернулась к отметкам начала декабря

Евро на бирже торгуется выше психологически важной отметки. В ходе торгов на бирже 18 декабря он прибавил почти 70 копеек.

В 11.51 по московскому времени биржевой курс евро впервые с 7 декабря перешагнул через отметку в 90 рублей и торгуется за 90,07.

Доллар, в свою очередь, вырос на 65 копеек, до 73,47 рубля.

Цена нефти марки Brent составляет 51,48 доллара за баррель.