FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +2
72.98р89.29р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Ослабление евро оказалось временным. На бирже валюта вернулась к отметкам начала декабря

Евро на бирже торгуется выше психологически важной отметки. В ходе торгов на бирже 18 декабря он прибавил почти 70 копеек.

В 11.51 по московскому времени биржевой курс евро впервые с 7 декабря перешагнул через отметку в 90 рублей и торгуется за 90,07.

Доллар, в свою очередь, вырос на 65 копеек, до 73,47 рубля.

Цена нефти марки Brent составляет 51,48 доллара за баррель.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний