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Один миллиард рублей потратят в России на цифровой контент для школ

Все школы в России в следующем году подключат к скоростному Интернету, а на цифровой контент потратят миллиард рублей.

«На обеспечение школ современным контентом из резервного фонда правительства выделяется 1 миллиард рублей», — сообщается 18 декабря на сайте правительства.

Эти средства потратят на цифровые конспекты по общеобразовательным предметам и интерактивные обучающие материалы, среди которых игры, тесты, виртуальные лаборатории, мультимедийные карты и другое.

В распоряжении правительства указывается, что в 2021 году все учебные заведения будут подключены к высокоскоростному Интернету, а российские школьники получат «равный доступ к качественным и современным образовательным программам».

Накануне президент России во время своей большой пресс-конференции заявил, что в 2021 году все российские школы получат доступ к скоростному Интернету.

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Комментарии (1)

dimas062
Это значит что в каждое село, где есть школа, протянут высокоскоростной интернет?... Шютники!... но миллиард освоят, тут не врут.
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