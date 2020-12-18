Один миллиард рублей потратят в России на цифровой контент для школ

Все школы в России в следующем году подключат к скоростному Интернету, а на цифровой контент потратят миллиард рублей.



«На обеспечение школ современным контентом из резервного фонда правительства выделяется 1 миллиард рублей», — сообщается 18 декабря на сайте правительства.



Эти средства потратят на цифровые конспекты по общеобразовательным предметам и интерактивные обучающие материалы, среди которых игры, тесты, виртуальные лаборатории, мультимедийные карты и другое.



В распоряжении правительства указывается, что в 2021 году все учебные заведения будут подключены к высокоскоростному Интернету, а российские школьники получат «равный доступ к качественным и современным образовательным программам».

