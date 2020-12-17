В 2021 году все российские школы получат доступ к скоростному Интернету

В 2021 году все школы в РФ должны получить доступ к скоростному Интернету. Об этом на онлайн-пресс-конференции 17 декабря заявил президент Владимир Путин.



«У меня много тут записок, связанных с готовностью технологической системы. Проблема есть. Не у всех есть компьютерное оборудование, есть сложности с Интернетом. В 2021 году все школы в РФ должны получить доступ к скоростному Интернету», — отметил он.