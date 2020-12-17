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В 2021 году все российские школы получат доступ к скоростному Интернету

В 2021 году все школы в РФ должны получить доступ к скоростному Интернету. Об этом на онлайн-пресс-конференции 17 декабря заявил президент Владимир Путин.

«У меня много тут записок, связанных с готовностью технологической системы. Проблема есть. Не у всех есть компьютерное оборудование, есть сложности с Интернетом. В 2021 году все школы в РФ должны получить доступ к скоростному Интернету», — отметил он.

По словам главы государства, сейчас в стране 39,9 тысячи школ, и только 2 % из них работают онлайн. Часть — на смешанной системе, большая часть в обычном режиме. «Конечно, онлайн не заменит никогда личного контакта между учащимся и преподавателем», — добавил президент.

В Петербурге из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционном обучении находятся более 400 классов.

Полную трансляцию с пресс-конференции читайте на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (1)

DEMOMON
"Фонтанка" как всегда передёргивает. Президент сказал "к скоростному".
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