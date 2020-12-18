Большинство россиян встретит Новый год дома

Почти
«Большинство граждан
Больше половины опрошенных
Опрос был проведен 11–13 декабря среди 1000 респондентов.
Роспотребнадзор из-за пандемии рекомендует встречать 2021 год с семьей. Петербургские власти также призвали «отмечать дома».
Почти
«Большинство граждан
Больше половины опрошенных
Опрос был проведен 11–13 декабря среди 1000 респондентов.
Роспотребнадзор из-за пандемии рекомендует встречать 2021 год с семьей. Петербургские власти также призвали «отмечать дома».
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