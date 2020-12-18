Большинство россиян встретит Новый год дома

Почти 90 % граждан России в этом году не собираются никуда идти для того, чтобы встретить 2021 год.



«Большинство граждан (86 %) встретят Новый год дома, лишь 5 % — в гостях и 4 % — на работе», — сообщает 18 декабря РИА Новости со ссылкой на опрос фонда «Общественное мнение».



Больше половины опрошенных (56 %) рассказали, что их устраивает количество выходных дней в новогодние праздники. Лишь четверть россиян хотели бы, чтобы их стало меньше.



Опрос был проведен 11–13 декабря среди 1000 респондентов.

