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Большинство россиян встретит Новый год дома

Почти 90 % граждан России в этом году не собираются никуда идти для того, чтобы встретить 2021 год.

«Большинство граждан (86 %) встретят Новый год дома, лишь 5 % — в гостях и 4 % — на работе», — сообщает 18 декабря РИА Новости со ссылкой на опрос фонда «Общественное мнение».

Больше половины опрошенных (56 %) рассказали, что их устраивает количество выходных дней в новогодние праздники. Лишь четверть россиян хотели бы, чтобы их стало меньше.

Опрос был проведен 11–13 декабря среди 1000 респондентов.

Роспотребнадзор из-за пандемии рекомендует встречать 2021 год с семьей. Петербургские власти также призвали «отмечать дома».

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Комментарии (1)

USSR_forever
1000 человек теперь говорит за всю россию? =) вы с ума спятили для своих отчётов? в стране более 140 млн., а опрос среди жалкой 1000? не удивлюсь, если это общее число людей, оставшихся поддерживать тирана царя после 20 лет его вислоухого правления...
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