Менеджера, захватившего заложников под Парижем, нашли мертвым. Жена жаловалась на него из-за домашнего насилия

Менеджер из французского Домона, расположенного к северу от Парижа, найден мертвым после захвата заложников. Об этом 18 декабря сообщает BFM TV.



По информации издания, он застрелил свою жену, после чего и сам расстался с жизнью. Ранее сообщалось, что мужчина захватил заложников из-за ссоры с супругой. Двое человек госпитализированы с огнестрельными ранениями. Как пишет BFM TV, мужчина находился в процессе развода со своей женой, она подавала на него жалобы в полицию из-за домашнего насилия. Его ранее осуждали по этой статье. Прокуратура сообщила, что по факту захвата заложников начато расследование по статьям о похищении людей и попытке убийства.

