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Менеджер захватил в заложники свою жену под Парижем. Ранены как минимум двое

Менеджер компании из французского округа Домон к северу от Парижа захватил заложников. Об этом 17 декабря сообщает BFMTV.

По данным издания, среди захваченных — жена злоумышленника. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили у здания двух раненых в результате стрельбы. Предварительная версия произошедшего — ссора на бытовой почве. Прокуратура объявила о начале расследования, однако не уточнила его характер.

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