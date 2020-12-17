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«Мостотрест» показал, как ремонтировал Литейный мост

Фото: КРТИ Петербурга

В центре Петербурга отремонтировали Литейный мост. Специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» привели в порядок металлоконструкции фасадной балки пролетного строения, чтобы переправа оставалась в работоспособном состоянии.

Как сообщает 17 декабря пресс-служба «Мостотреста», специалисты демонтировали существующие металлические конструкции, обработали внутренние поверхности стенки от коррозии и смонтировали конструкции для усиления фасадной балки. Затем металлоконструкции огрунтовали и покрасили. Заодно, пока усиливали фасадную балку, загерметизировали каналы под инженерные сети.

Фото: КРТИ Петербурга
Фото: КРТИ Петербурга
Фото: КРТИ Петербурга
Фото: КРТИ Петербурга
Фото: КРТИ Петербурга
Фото: КРТИ Петербурга

Литейный мост через Неву был построен в 1879 году и соединяет Центральный и Выборгский районы Петербурга. Длина шестипролетной переправы составляет 394,3 метра, ширина — 34,6 метра. Разводной пролет в длину равен 55,4 метра и весит 3325 тонн. Мост капитально реконструировали в 1966–1967 годах. Решетка Литейного моста включена в Государственный список памятников градостроительства и архитектуры местного значения.

Фото: КРТИ Петербурга

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