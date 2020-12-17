Суд наказал начальника участка на станции в Колпино, где женщина поскользнулась и ударилась головой

Суд оштрафовал на 10 тысяч рублей начальника участка, по вине которого в январе 2020 года петербурженка поскользнулась на льду и ушибла голову. Об этом 17 декабря сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.



45-летнему мужчине вменяли оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Он в начале января, как установил суд, не проследил за очищением площадки лестничного марша подземного тоннеля железнодорожной станции Колпино, где за новогодние праздники образовалась наледь.