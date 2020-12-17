В Петербурге приостановили действие разрешения на стройку на месте манежа лейб-гвардии Финляндского полка. Суд разбирается, не помолодело ли здание на 83 года

Вместе с Вишневским иск в суд подали депутат Алексей Ковалев, замглавы петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников историии и культуры Александр Кононов и юрист Павел Шапчиц. Как следует из определения, суд удовлетворил ходатайство истцов о принятии мер предварительной защиты и приостановил действие разрешения Госстройнадзора . Его 8 декабря получило ООО «Специализированный застройщик "Легенда Большого проспекта В.О."».

Куйбышевский районный суд приостановил действие разрешения на строительство жилого дома на 20-й линии Васильевского острова — на месте манежа лейб-гвардии Финляндского полка. Об этом 17 декабря сообщил депутат Заксобрания Борис Вишневский.

Здание было возведено в 1854 году в стиле классицизм, в 1930-м его перестроили под хлебозавод, а в 1960-е надстроили второй этаж. Однако официально в документах значится другая дата постройки — 1937 год.

Градозащитники пытаются доказать, что здание на 83 года старше своего официального возраста. Их слова подтверждают, к примеру, сохранившиеся довоенные фотографии и чертежи позапрошлого века, а также то, что во всех исторических источниках в качестве даты постройки фигурирует 1854 год. Сносить здания, возведенные до 1917 года, в Петербурге запрещено.

В Петербурге уже не в первый раз спорят по поводу года постройки зданий. Дома иногда «молодеют», когда на их месте планируют новые объекты. Так, например, произошло со снесенными корпусами меднокотельного завода Оуфа на 9-й Советской — «Фонтанка» подробно рассказывала о похожих историях.