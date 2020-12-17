Пожилой петербуржец решил, что он сутенёр, и раскинул сеть борделей. Задерживать его пришли со спецназом

Петербуржец почтенного возраста нашёл себя на ниве организации сексуального досуга, но раскрутиться не дали силовики. Ночных бабочек выгоняли из двух жилых домов и подвала.



Как стало известно «Фонтанке» 17 декабря, полицейские устроили проверочную закупку, результатом которой стало задержание предполагаемого организатора борделей. Им оказался 59-летний житель Киришской улицы, которого накануне взяли при поддержке бойцов СОБРа. Дело по части 1 статьи 241 УК РФ ждало мужчину с 8 октября.

По версии следствия, петербуржец занялся построенным на платной любви бизнесом не позднее октября, для чего арендовал квартиры в девятиэтажке на Парашютной, 4, в панельной хрущёвке на Гражданском проспекте, 109, и подвал на Маринеско, 6. По каждому адресу, как выяснили правоохранители, администраторы встречали клиентов, которых зазывали через рекламу. Притоны закрыты, предполагаемый сутенёр задержан на двое суток.