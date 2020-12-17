Петербургская полиция показала десантника с инвалидностью, которого несколько месяцев принуждали заниматься попрошайничеством. Его злоключения начались в Нижнем Новгороде со встречи с Русланом и Ангелиной, которыми он решил заменить боевых друзей. Видеозапись опроса 42-летнего мужчины, освобождённого в Новом Девяткино, полицейский главк опубликовал 17 декабря. Своевременно отметить День ВДВ в этом году ему помешало регулярное обследование: 2 августа он всё ещё был в госпитале в родном Нижнем Новгороде, поэтому встретиться с «боевыми друзьями» решил 4-го числа.

Никто из приглашённых не пришёл, но в одиночестве бывший десантник оставался недолго. По данным «Фонтанки», компанию ему предложили составить черноволосый Руслан лет 30 на вид и девушка не старше 18 лет, которая представилась Ангелиной. Оба подходят под описание представителей кочевого народа. «Предложили выпить, я не отказался. Перед этим отошёл в туалет. Пришёл, стопку выпил, покурил и больше ничего не помню. Очнулся уже в Горелово. Четыре дня было плохо, на пятый Руслан пришёл на кухню и предложил работу. Я отказался, он начал меня бить», — рассказывает мужчина.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Следующие четыре месяца он по указанию новых знакомых просил милостыню на дорогах, все деньги отдавал. 16 декабря нашлись те, кого заинтересовала судьба мужчины без ног. «Подошла женщина с ребёнком и предложила помощь. Попросил вызвать полицию. Она позвонила волонтёрам. С ними поехали по месту жительства, потом приехали полицейские», — продолжает бывший пленник.

По его словам, попрошайничать также принуждали ещё одного мужчину, но правоохранители в квартире на Флотской в Новом Девяткино его не застали. Зато там оказалась девушка с грудным ребёнком, которую проверяют на причастность к преступлению.

