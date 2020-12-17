Следственный отдел по Всеволожску СК РФ по Ленобласти возбудил уголовное дело по факту незаконного лишения свободы после того, как в квартире на Флотской улице в Новом Девяткино освободили из заточения бывшего десантника с инвалидностью, которого удерживали в квартире и заставляли собирать милостыню. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в ночь на 17 декабря.



Дело возбуждено по ч. 2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, неустановленные лица удерживали инвалида в квартире в Новом Девяткино с августа по декабрь 2020 года.

