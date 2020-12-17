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Следователи показали видео из квартиры под Петербургом, где удерживали десантника-инвалида. Он просил о помощи через окно

Следственный отдел по Всеволожску СК РФ по Ленобласти возбудил уголовное дело по факту незаконного лишения свободы после того, как в квартире на Флотской улице в Новом Девяткино освободили из заточения бывшего десантника с инвалидностью, которого удерживали в квартире и заставляли собирать милостыню. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в ночь на 17 декабря.

Дело возбуждено по ч. 2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, неустановленные лица удерживали инвалида в квартире в Новом Девяткино с августа по декабрь 2020 года.

«Злоумышленники ограничивали его передвижение, блокируя входную дверь квартиры и, с целью исключения возможности его обращения в правоохранительные органы, выводили мужчину для занятия попрошайничеством под присмотром. 16 декабря 2020 года мужчину оставили в запертой квартире одного и он смог через окно попросить о помощи прохожих, после чего сотрудники полиции оперативно прибыли для его освобождения», - говорится в сообщении СК. Ведомство опубликовало видео из квартиры, где удерживали бывшего десантника.

По уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются лица, которые могут быть причастны к преступлению. Как писала ранее «Фонтанка», об инвалиде сообщили волонтеры. Сам 42-летний мужчина рассказал, что он из Нижнего Новгорода, ранее служил в десантных войсках и ног лишился, подорвавшись на мине. По его словам, в день ВДВ его напоили в баре, а затем вывещли в квартиру, где насильно удерживали и заставляли собирать милостыню.

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