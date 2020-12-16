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Бывшего десантника полицейские нашли в квартире с кочевым народом под Петербургом. Он рассказал про бар, день ВДВ и похищение

Полицейские вызволили из заточения бывшего десантника с инвалидностью, которого удерживали в квартире и заставляли собирать милостыню. Еще одного мужчину, который мог оказаться в такой же беде, разыскивают. Об этом 16 декабря сообщает региональное управление МВД.

Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве, около четырех часов дня в полицию поступил звонок от волонтеров, которые заявили, что в квартире одного из домов на Флотской улице в Новом Девяткино могут насильно удерживать двух инвалидов и издеваются над ними.

По указанному адресу отправились полицейские Всеволожского района Ленобласти. В квартире, которая вызвала подозрение, они нашли мужчину без ног и юную девушку с грудным ребенком, которая оказалась представительницей кочевого народа.

Инвалид рассказал, что ему 42 года, и он из Нижнего Новгорода. В прошлом служил в десантных войсках. Конечностей лишился, подорвавшись на мине.

Мужчина также сообщил, как попал в беду. По его словам, на день ВДВ его напоили в баре, а затем вывезли в эту квартиру, где насильно удерживали, а также требовали собирать милостыню. Отказываться он не мог, так как за этим следовали побои.

Полицейские перевезли его в безопасное место и принялись искать второго мужчину, о котором говорили волонтеры. Проводится проверка.

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Комментарии (7)

А наш дядя Михаил
Подозреваю,что половцы или печенеги вряд ли размещали инвалида в калмыцких степях. Скорее всего это места людные,где заорав дурным голосом или как-то иначе но он мог привлечь к себе внимание. Или всё значительно сложнее?
syshsun
Кочевые народы,это калмыки что-ли?
wadim58
Мина из Чечни,
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