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Проворная норка охотилась и пировала под объективами фотокамер петербуржцев. В ее меню – миноги, окунь и щука

Поклонники дикой природы стали свидетелями подводной охоты американской норки на одном из петербургских водоёмов. Своими открытиями и фотографиями проворного зверька они поделились 16 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Предметом интереса петербуржцев, называющих себя орнитологами-любителями, изначально были зимородки – небольшие птицы с ярким оперением. Одна женщина обратила внимание, что рядом с тем местом, откуда велось наблюдение, находится логово американской норки. Последняя вела подводную охоту на речных миног и таскала листья в своё убежище.

Завороженные ее красотой и ловкостью, люди переключили всё внимание на неё и решили обязательно вернуться и продолжить наблюдение. Их любопытство было удовлетворено в полной мере — им удалось застать зверька в «рыбный день».

«Норка передвигалась скрытно, подо льдом, через систему пустот над отмелями, периодически высовывая голову наружу. Поймала окуня, но есть его не стала, а спрятала куда-то в одну из своих кладовых подо льдом. А вот щуке так обрадовалась, что вышла на лёд и при нас целиком её съела, начиная с головы», — рассказали петербуржцы.

Досыта наевшись, она поспешила в своё логово. «Отдохнуть или перекусить миногами? Это осталось для нас загадкой», — закончили свой рассказ поклонники дикой природы.

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