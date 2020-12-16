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Поломка оборудования в ковидной больнице Курска могла привести к смерти 14 человек. Их гибелью заинтересовались следователи

Следственный комитет РФ по региону возбудил уголовное дело по факту смерти 14 пациентов больницы Курска, перепрофилированной под коронавирус. Об этом 16 декабря сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). «В ходе следствия установлено, что в результате нарушения бесперебойной работы газификатора для подачи кислорода пациентам ОБУЗ «Курский городской клинический родильный дом», кислородозависимые пациенты были экстренно переведены в другие лечебные учреждения, где впоследствии 14 человек скончались», - говорится в сообщении СК.

Местные СМИ уточняют, что речь идет о Курском городском роддоме, который переоборудовали под ковидный госпиталь. Поломка оборудования, которое обеспечивало автоматическую подачу кислорода пациентам, произошла еще в ноябре. 38 пациентов реанимации тогда в экстренном порядке перевели в другие больницы. В течение нескольких дней после этого 14 из них умерли от двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом. В комитете здравоохранения Курска подчеркнули, что проводили внутреннюю проверку, согласно которой подача кислорода пациентам не прекращалась, а газификатор отремонтировали в течение трех суток.

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Комментарии (1)

Мойше
Причина, однозначно, КВ-19 - поломка это лишь сопутствующее.
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