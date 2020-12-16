Поломка оборудования в ковидной больнице Курска могла привести к смерти 14 человек. Их гибелью заинтересовались следователи

Следственный комитет РФ по региону возбудил уголовное дело по факту смерти 14 пациентов больницы Курска, перепрофилированной под коронавирус. Об этом 16 декабря сообщается на сайте ведомства.



Дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). «В ходе следствия установлено, что в результате нарушения бесперебойной работы газификатора для подачи кислорода пациентам ОБУЗ «Курский городской клинический родильный дом», кислородозависимые пациенты были экстренно переведены в другие лечебные учреждения, где впоследствии 14 человек скончались», - говорится в сообщении СК.

