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В Петербурге заложили «Чукотку» с атомным реактором. Наблюдал преемник Абрамовича

Петербургские корабелы заложили четвертый серийный атомный ледокол проекта 22220 «Чукотка», сообщила пресс-служба Балтийского завода. На церемонии присутствовал губернатор Чукотского края Роман Копин, который занял этот пост после ухода Романа Абрамовича.

По традиции на днищевую секцию судна была установлена закладная доска, почетное право прикрутить которую досталось генеральному директора ГК «Росатом» Алексею Лихачеву, губернатору Копину, вице-президенту АО «ОСК» Давиду Адамии и генеральному директору ФГУП «Атомфлот» Мустафе Кашке.

Почетный гость церемонии заявил, что благодаря новым ледоколам Чукотка сможет уйти от зависимости от сезонности морской навигации и перейти к круглогодичной доставке грузов, что существенно повлияет на качество жизни жителей региона.

Фото: Пресс-служба Балтийского завода
Фото: Пресс-служба Балтийского завода
Фото: Пресс-служба Балтийского завода
Фото: Пресс-служба Балтийского завода
Фото: Пресс-служба Балтийского завода
Фото: Пресс-служба Балтийского завода
Фото: Пресс-служба Балтийского завода

Как писала «Фонтанка», контракт на строительство двух новых серийных атомных ледоколов проекта 22220 был заключен между АО «Балтийский завод» и госкорпорацией «Росатом» в августе 2019 года. Стоимость контракта составила 100 млрд рублей. Всего по контракту с ФГУП «Атомфлот» Балтийский завод построит пять атомных ледоколов проекта: головной атомоход «Арктика», первый серийный «Сибирь», второй серийный «Урал», третий серийный «Якутия» и четвертый — «Чукотка».

Основные характеристики судов проекта: длина — 173,3 метра, ширина — 34 метра, высота борта — 15,2 метра, мощность — 60 МВт (на валах). Скорость хода — 22 узла по чистой воде, осадка — 10,5 метра/9,03 метра; максимальная ледопроходимость — 2,9 метра, водоизмещение — 33 540 тонн. Расчетный срок службы — 40 лет, а численность экипажа — 53 человека.

© Фонтанка.Ру

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