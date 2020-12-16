Петербургские корабелы заложили четвертый серийный атомный ледокол проекта 22220 «Чукотка», сообщила пресс-служба Балтийского завода. На церемонии присутствовал губернатор Чукотского края Роман Копин, который занял этот пост после ухода Романа Абрамовича.
По традиции на днищевую секцию судна была установлена закладная доска, почетное право прикрутить которую досталось генеральному директора ГК «Росатом» Алексею Лихачеву, губернатору Копину, вице-президенту АО «ОСК» Давиду Адамии и генеральному директору ФГУП «Атомфлот» Мустафе Кашке.
Почетный гость церемонии заявил, что благодаря новым ледоколам Чукотка сможет уйти от зависимости от сезонности морской навигации и перейти к круглогодичной доставке грузов, что существенно повлияет на качество жизни жителей региона.