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Социальную рекламу про «женщину — важную часть города» убирают с улиц Петербурга. Губернатор признался, что она вызвала «неоднозначное толкование»

Социальную рекламу с текстом «Женщина будет всегда важной частью города» уберут с улиц Петербурга, так как она вызвала «неоднозначное толкование» среди горожан. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в ответе на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Бориса Вишневского.

В середине ноября парламентария возмутила формулировка рекламного слогана, которую он счел оскорбительной для женщин и дискредитирующей Петербург. Пользователи социальных сетей, обратившие внимание на плакат с надписью «Женщина будет всегда важной частью города», в комментариях отмечали, что в этой формулировке женщина приравнивается к части городского пейзажа — знанию или элементу декора. К тому же в дизайне использовано фото статуи, а не живой женщины. Наилучшей иллюстрацией для своей задумки авторы плаката сочли изображение аллегорической фигуры «Мудрость», которая украшает постамент памятника Николаю I на Исаакиевской площади. Изображения трех других бронзовых аллегорий — «Сила», «Правосудие» и «Вера» — стали основой для других вариантов этой же социальной рекламы.

Плакат был выполнен на средства городского гранта в рамках проекта «Повышение участия женщин в общественно-политической жизни Санкт-Петербурга». В экспертный совет, который его поддержал, вошли представители пяти комитетов Смольного, УФАС по Санкт-Петербургу и коллеги Вишневского по Законодательному собранию. Эскиз плаката изготовила и согласовала с комитетом по социальной политике петербургская благотворительная организация «Центр социальной поддержки населения». «Основной идеей плаката является информирование жителей Санкт-Петербурга о наличии более 40 программ помощи женщинам и о телефоне доверия, по которому можно обратиться в случае сложной жизненной ситуации», — отмечается в ответе губернатора на депутатский запрос.

Градоначальник подчеркнул, что в настоящее время спорные плакаты демонтируются, потому что Вишневский оказался не единственным, у кого они вызвали «неоднозначное толкование». Однако в тексте официального письма губернатор воздержался от подробностей.

Фото: Канал руководителя фракции «Яблоко» в ЗакСе Бориса Вишневского

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Комментарии (21)

SERGEY111
Смольному бесплатно - Женщина - самая важная часть мужчины , ну соответствующее фото .
lamer
40 программ защиты женщин за наш с вами, разумеется, счет. Это от чего их надо защищать? Прав имеют ровно столько, как и мужчины. В некоторых случаях имеют преференции, например, оставляют с ними детей при разводе. Не пора ли сделать хотя-бы одну программу по защите мужчин от обезумевших в своих хотелках бап?
Random_spb
У нас местами город, например север Выборгского района, - одна большая реклама женщин. На каждом столбе "девочки 24 часа".
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