Лекция Дмитрия Быкова о гибели группы Дятлова и Советского Союза

Когда Дмитрий Львович говорит: «Сериал «Перевал Дятлова» — это единственное по-настоящему прекрасное, что случилось в российском кинематографе за последние годы…», тянет не столько сериал посмотреть, сколько послушать доводы — такая возможность будет 17 декабря в «Прямой речи». Онлайн, 16+.
Быков нередко упоминал тайну гибели девяти студентов Уральского политеха в ночь на 1 февраля 1959 года. Упоминал вне всяких сериалов. Даже вне книг. Впрочем, 10-летней давности повесть «Перевал Дятлова» Анны Матвеевой назвал «лучшей вещью в русской литературе 2001 года». Когда-то Быков сформулировал: нам интересно, если а) есть тайна, б) есть возможность с кем-то/чем-то себя соотнести, в) если сам автор творил с интересом. С первым и третьим пунктами все понятно. А «соотнесенность» этой таинственной истории со зрителем Дмитрий Быков представляет, прямо скажем, неожиданно. Что «Перевал Дятлова» — это «высказывание, очень мощное, о мистической природе советской цивилизации». Все причины, по которым могла погибнуть группа Дятлова — показаны, они абсолютно материальны, рассуждает Быков. «Но показано и то, почему мы никогда не удовлетворимся ни одним материальным объяснением». Также как не удовлетворимся ни одним логичным объяснением гибели Советского Союза.
«Тайный символизм», «роковую связь» гибели группы Дятлова со всей советской историей Дмитрий Львович поведает 17 декабря на лекции «Перевал Дятлова: главная тайна». Начало в 20.00.
Александра Шеромова