Фото: кадр из сериала «Перевал Дятлова» (2020)

На канале ТНТ и одновременно на платформе Start вышел «Перевал Дятлова», потенциальный хит сезона и характерный пример того, как избитый сюжет можно превратить в зрелищное шоу. Обозреватель «Фонтанки» оценил первые серии.

С сюжетом о группе Дятлова телеканал ТНТ не то что опоздал, но в 2020 году нужна какая-то очень веская причина, чтобы к нему опять обратиться. Из истории о пропавших туристах уже создали локальный уральский миф, Анна Матвеева написала художественную повесть. Документальным исследованиям — русским и зарубежным — нет числа; какие-то из них — сугубо научные, какие-то — как фильм канала Discovery — спекулируют на мифах про снежного человека, инопланетян и КГБ. Наконец, финн Ренни Харлин снял вполне успешный ужастик в духе «Ведьмы из Блэр» — и вроде закрыл тему (после американского фильма с мировым прокатом браться за ту же историю — жест почти самоубийственный). При этом сама история группы Дятлова, похоже, все еще остается актуальной и волнующей: не проходит года, чтобы не появлялись хоть какие-то новости о ней. То вдова первого президента России Наина Ельцина вспомнит, что ее супруг был обеспокоен историей про погибших студентов. То открывают очередное уголовное дело, то отказывают в его возбуждении, то генпрокуратура начинает новое расследование. В общем, дело группы Дятлова стало уже чем-то вроде контактов с инопланетянами в американском Розуэлле: просто специфический местный информационный фон, на который опытные люди не обращают уже особого внимания.

В общем, веских причин обращаться к сюжету о группе Дятлова именно сейчас нет — да и быть, наверное, не может. Телеканал, конечно, пишет в пресс-релизах, что создатели обнаружили ранее неизвестные документы и получили доступ в архивы, но подобными уточнениями разве что выход «Смешариков» не сопровождают. Да и сам сериал совершенно не претендует на то, чтобы рассказать историю туристов, тем более поведать о них «всю правду». Так или иначе, создатели «Перевала» выбрали другой путь: свой уникальный и неординарный взгляд на события.

Сама структура сюжета здесь — сложная и хитрая. По сути, это не один фильм, а два. Первый — про расследование гибели туристов столичным следователем, скрытным и нервным спецслужбистом. Второй — непосредственно про поход юных романтиков за туманом и запахом тайги, закончившийся их загадочной гибелью. Так серии и чередуются: одна — про расследование, одна — про поход. Единственное, что их объединяет, — ну, кроме каких-то очевидных вещей, привязки к известной истории, — действие в обеих «Перевалах» отскакивает на десяток лет назад, в конец Второй мировой. В «расследовательской» линии флэшбеки мучают следователя КГБ Костина, который ведет дело группы, а в «походной» — инструктора Золотарева. Для обоих война была сильнейшим и страшнейшим в жизни переживанием и опытом, оба видели нацистские лагеря, следы бесчеловечных экспериментов Аненербе. И к обоим этот мистический опыт возвращается в мирное время, во время похода группы Дятлова и расследования ее гибели.



Обе линии решены совершенно в разных стилистиках, да и сняты разными командами: «расследовательская» — цветная, бытовая; «походная» — черно-белая. «Расследовательская» отсылает к медленным и мрачным советским сериалам, вроде «Противостояния», шедевра Семена Арановича, советского «Твин Пикса», и снята на пленку. «Походная» — порой даже пародийно обращается со стилистикой оттепельного кино, вплоть до прямых музыкальных цитат: тут звучит музыка Петрова из «Я шагаю по Москве», а само решение явно вдохновлено «Девчатами» и «Неотправленным письмом» Калатозова. Но обе приходят разными средствами к одному и тому же: пробуждению жути, необъяснимому, мистическому в простом и ясном быту атеистической Страны Советов. Сценаристы Илья Куликов, Василий Внуков и Александр Сысоев мастерски все элементы этой сложной структуры приводят к общему знаменателю — хотя после выхода трех серий судить, насколько удалось сплести такую полифонию, еще рановато.

В некотором смысле гарантом успеха сериала стал режиссер «походных» серий Павел Костомаров, один из лучших современных операторов, опытнейший документалист, которого можно опознать буквально с одного кадра. Но главное — он создатель «Эпидемии», суперуспешного сериала, который как раз сейчас попал в кейс «Нетфликса» и получил неожиданные лестные отклики, например, Стивена Кинга. Костомаров и здесь умудряется сделать, казалось бы, невозможное: совместить мистику и иронию, жуть и ностальгию. И, если «расследовательская» линия впечатляет, в первую очередь, медитативностью и мрачными цветами, играет в советский нуар, то «походная» бьет сразу во все орудия: тут и стилизация, и флэшбеки, и сложные отношения героев, и абсолютно достоверные типажи.



Другой козырь «Перевала» — Петр Федоров, исполнитель главной роли следователя, редкий актер, который умеет на экране был загадочным и странным. Сам его экстерьер таков, что зритель невольно начинает додумывать какую-то невысказанную историю за его плечами: так было и в «Дуэлянте», и в «России-88», и даже в полузабытом уже «Обитаемом острове».

Наконец, тут есть любопытные и неожиданные детали: например, в одной из серий на экране появляется молодой Ельцин, которого группа Дятлова отказывается брать с собой в поход. Такие нюансы только усложняют и без того хитросплетенное повествование: «Перевал», в отличие от многих других, даже очень достойных, сериалов, не получается смотреть вполглаза и слушать вполуха. Тему группы Дятлова для рассказывателей историй любого масштаба сериал, конечно, не закроет. Но планку, как эти страшилки рассказывать эффектно, задает. Теперь про Дятлова снимать в русле прямолинейного расследования, снежных людей и вообще в формате «скандалы-интриги» будет уже трудно.



Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»