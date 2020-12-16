Математик, атомщик и метеоролог расскажут неожиданное про снег

Зима, мороз, на варежку тихо ложатся гексагональные призмы. Это если переводить на романтичный язык математики скучное слово «снежинка». 17 декабря смотрим онлайн научное ток-шоу «Разберем на атомы» в Информационном центре атомной энергии — в филиале в Ростове-на-Дону. Тема — «Снег». Бесплатно, 8+
Более 400 лет назад Иоганн Кеплер был уже настолько уверен, что все снежинки шестиугольные, что даже трактат написал «О шестиугольных снежинках». А Михаил Семёнов из томского Политеха расскажет, возможны ли снежинки-клоны, объяснит, что такое «снежинка Коха» и чем она поможет в компьютерной графике. Приготовьте лист бумаги, карандаш и ножницы — заодно смастерим правильную снежинку. Метеоролог Валентина Горбатенко, завкафедрой того ж вуза, объяснит, как снежинки мастерит природа и почему они получаются разных оттенков. А Пётр Аксёнов, главный конструктор ПАО «Машиностроительный завод» (это один из крупнейших в мире производителей топлива для АЭС), поведает, что общего у активной зоны реактора со снегом.
Смотрим и слушаем про снег 17 декабря в онлайне. Начало в 15:00.
Александра Шеромова