Смольный выплатил «коронавирусные» компенсации медикам скорой. Но иски в суд они не отзовут

В Петербурге сотрудники Центральной подстанции скорой помощи, которым было отказано в городских «коронавирусных выплатах», потому что они «не контактируют с пациентами напрямую», получили свои компенсации в размере 300 тысяч рублей за заражение ковидом на рабочем месте. О медиках, которых официально признали пострадавшими от ковида, но отказали в выплатах, «Фонтанка» писала в августе.

В комитете по соцполитике медикам посоветовали обратиться в суд, если они не согласны с происходящим. В ноябре 48 фельдшеров по приему и передаче вызовов скорой медицинской помощи подали в общей сложности 12 исков, в том числе коллективных, к комитету по соцполитике и районным администрациям города. После этого в Смольном решили еще раз пересмотреть работников городской станции скорой медицинской помощи.

