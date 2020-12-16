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Смольный выплатил «коронавирусные» компенсации медикам скорой. Но иски в суд они не отзовут

В Петербурге сотрудники Центральной подстанции скорой помощи, которым было отказано в городских «коронавирусных выплатах», потому что они «не контактируют с пациентами напрямую», получили свои компенсации в размере 300 тысяч рублей за заражение ковидом на рабочем месте. О медиках, которых официально признали пострадавшими от ковида, но отказали в выплатах, «Фонтанка» писала в августе.

В комитете по соцполитике медикам посоветовали обратиться в суд, если они не согласны с происходящим. В ноябре 48 фельдшеров по приему и передаче вызовов скорой медицинской помощи подали в общей сложности 12 исков, в том числе коллективных, к комитету по соцполитике и районным администрациям города. После этого в Смольном решили еще раз пересмотреть работников городской станции скорой медицинской помощи.

«Иски мы отзывать не будем, — сказал «Фонтанке» Станислав Яицкий. — Отозвать иски — все равно что признать нашу неправоту. Мы посоветовались с юристами и пришли к выводу, что правильнее будет подписать мировые соглашения. Мы предложим комитету по соцполитике и всем 11 администрациям районов, к которым они были поданы, подписать такие мировые соглашения».

Ранее в Смольном сообщили, что выплаты по 300 тысяч рублей получили 10 190 петербургских медиков, заболевших COVID-19 на работе. Семьи 33 медицинских работников, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом, получили по миллиону рублей. Комиссия для обжалования отказов в предоставлении единовременных выплат медицинским работникам провела пересмотр 64 заявлений от медиков, которым выплаты решили не предоставлять. По 58 материалам руководителям медицинских организаций было рекомендовано пересмотреть ранее принятые решения об отказе в предоставлении выплат.

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Комментарии (1)

Anatolevich
Чиновник шёл к бюджету. Покупал должность. И тут лошара в белом халате тянет свои неухоженные руки к лавэ?!
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