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Долг в 15 тысяч перед приставами Петербурга помешал Интерполу сразу передать в Эстонию сбежавшего из тюрьмы

«Фонтанка» выяснила, как долго и трудно Интерпол Петербурга экстрадировал гражданина Эстонии. Перепилив решетку, он сбежал в Россию, но даже когда его нашли и уже везли на родину, ФСБ на границе предъявила смешные претензии и завернула его.

Как стало известно «Фонтанке» 16 декабря, накануне на мосту реки Нарва, который соединяет Россию и Эстонию, конвой УФСИН передал своим заграничным коллегам 41-летнего Александра Сухоцкого. Его уже отвезли в ту же тюрьму Таллина, из которой он сбежал в 2015 году, перепилив решетки и спустившись из окна на простынях.

«Фонтанка» еще в мае прошлого года писала о том, как оперативники Интерпола Петербурга встретились с ним на Садовой улице.

Только через год, в мае 2020 года, на Сухоцкого были оформлены все документы для передачи эстонской стороне, но соседи попросили справку о его здоровье.

Возвращение было отложено из-за положительного теста на ковид. Летом его все же повезли на родину, но в самый торжественный момент передачи с рук на руки вмешалась погранслужба ФСБ.

Дело в том, что, согласно учетам отдела судебных приставов Фрунзенского района Петербурга, за Сухоцким образовался долг в 15 тысяч рублей, и он стал невыездным.

Как Генеральная прокуратура решала этот масштабный вопрос, вы можете прочитать на 47news. Видео процедуры на мосту прилагается.

© Фонтанка.Ру

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