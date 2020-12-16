«Дорогой наш президент, мы безмерно благодарны вам за то, что вы помогли сохранить нашу профессию. Спасибо вам!» — говорит премьер Михайловского театра Иван Васильев на фоне пустого зрительного зала. Артисты показывают отсутствующей публике самые яркие фрагменты своих партий, после этого в кадре появляется вся труппа в сценических костюмах.

Артисты Михайловского театра записали обращение к Владимиру Путину. В нём они не стали спрашивать о возможности отменить коронавирусные ограничения, которые коснулись театральной сферы в 2020 году, или же просить о поддержке отрасли, а выразили своё отношение к происходящему короткой фразой.

Ролик, оказавшийся в распоряжении «Фонтанки», 16 декабря был загружен на сайт центра по обработке вопросов россиян президенту. Большая пресс-конференция Владимира Путина, последняя в 2020 году, пройдёт 17 декабря.

Накануне художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман выложил видеообращение к зрителям младше 16 лет и извинился за то, что из-за коронавирусных ограничений в Петербурге те не смогут попасть в залы с 18 декабря. Он пообещал сделать горожанам подарок и устроить трансляцию «Щелкунчика» в сети 31 октября.



О том, что из-за отмены представлений театральная сфера находится в крайне уязвимом положении, неоднократно говорили эксперты. В интервью «Фонтанке» руководитель творческого бренда Dance Open Екатерина Галанова назвала невозможность выходить к публике «крайне трагичной» для артистов и высказала мнение о том, что происходящее вскоре может обернуться «потерей всего нашего прекрасного, такого известного русского балета».



12 декабря стало известно о том, что Михайловский театр начиная с 20 декабря и до конца года переносит все спектакли на январь 2021 года, несмотря на персональное разрешение от Роспотребнадзора принимать публику 31 декабря и 1 января. Такое решение было принято из-за невозможности выбрать, кого из зрителей с уже купленными билетами стоит пустить в зал, а кого — нет, чтобы таким образом выполнить предписание об ограничении количества посетителей в зале до 25% вместимости.

