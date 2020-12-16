Совфед хочет запретить «трэш-стримы» после смерти девушки в прямом эфире Стаса Reeflay

Совет Федерации планирует запретить так называемые «трэш-стримы» после смерти девушки в прямом эфире блогера Стаса Reeflay.



«Мы не должны допускать такие страшные вещи в Интернете. Давайте в конце января обсудим предложения по этому вопросу», — заявила 16 декабря спикер Совфеда Валентина Матвиенко, её слова приводит РИА Новости.



Вопрос поднял сенатор Алексей Пушков, напомнивший произошедший недавно резонансный случай с блогером Решетниковым (Стасом Reeflay).



«Необходимо принимать законодательные меры. Возбуждение уголовного дела по факту смерти — это другое. Мы должны внести такие поправки в законодательство, которые запретят эти «трэш-стримы» как таковые. Пропаганды поведения, унижающего жизнь и достоинство человека, в Интернете быть не должно», — заявил сенатор.