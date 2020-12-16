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Совфед хочет запретить «трэш-стримы» после смерти девушки в прямом эфире Стаса Reeflay

Совет Федерации планирует запретить так называемые «трэш-стримы» после смерти девушки в прямом эфире блогера Стаса Reeflay.

«Мы не должны допускать такие страшные вещи в Интернете. Давайте в конце января обсудим предложения по этому вопросу», — заявила 16 декабря спикер Совфеда Валентина Матвиенко, её слова приводит РИА Новости.

Вопрос поднял сенатор Алексей Пушков, напомнивший произошедший недавно резонансный случай с блогером Решетниковым (Стасом Reeflay).

«Необходимо принимать законодательные меры. Возбуждение уголовного дела по факту смерти — это другое. Мы должны внести такие поправки в законодательство, которые запретят эти «трэш-стримы» как таковые. Пропаганды поведения, унижающего жизнь и достоинство человека, в Интернете быть не должно», — заявил сенатор.

Смерть подруги Стаса наступила 2 декабря. Мёртвую Валю подписчики Стаса Reeflay наблюдали около двух часов. Её тело блогер вытащил из коридора и погрузил на диван. Он пытался привести её в чувство, затем рыдал и просил подписчиков вызвать медиков. Многие думали, что это пранк, пока приехавшие сотрудники скорой помощи не констатировали смерть. Всё это время труп находился под прицелом веб-камеры. При доставлении в полицию блогер предположил, что Валентина умерла от передозировки наркотиков. 4 декабря суд арестовал стримера на 2 месяца, его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Погибшая часто участвовала в стримах Reeflay. Молодой человек над ней издевался — поливал лицо перцовой смесью, а в одном из эфиров она во время ссоры угрожала ему ножом. Во время стримов случались и другие происшествия — в прошлом году, например, блогера самого избили, пока шла трансляция.

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