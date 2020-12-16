FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
73.45р89.18р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Госдума вернет в бюджет 1,3 миллиарда. Депутаты экономили на зарубежных поездках

Больше 700 миллионов рублей Госдума уже вернула в бюджет, и еще почти столько же там окажется до конца года. Это то, что сэкономили депутаты в 2020-м.

Суммы 16 декабря назвал председатель Госдумы Вячеслав Володин. В нижней палате парламента сэкономили в общей сложности 1,3 миллиарда рублей. «В этой сумме в том числе средства, сэкономленные за счет сокращения поездок за рубеж», — отметил Володин.

В прошлом году Госдума сэкономила почти 400 миллионов. Деньги идут в резервный фонд.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

USSR_forever
а если им всем запретить вообще выезжать из страны на период своего правления - так экономия будет ещё более колоссальной...
264530021
Да нефинансовых им,вообще,там делать😬
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний