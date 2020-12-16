Госдума вернет в бюджет 1,3 миллиарда. Депутаты экономили на зарубежных поездках

Больше 700 миллионов рублей Госдума уже вернула в бюджет, и еще почти столько же там окажется до конца года. Это то, что сэкономили депутаты в 2020-м.

Суммы 16 декабря назвал председатель Госдумы Вячеслав Володин. В нижней палате парламента сэкономили в общей сложности 1,3 миллиарда рублей. «В этой сумме в том числе средства, сэкономленные за счет сокращения поездок за рубеж», — отметил Володин.

В прошлом году Госдума сэкономила почти 400 миллионов. Деньги идут в резервный фонд.