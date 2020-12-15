«Газпром нефть» стала самым привлекательным работодателем Санкт-Петербурга

С 2014 года «Газпром нефть» развивает в Санкт-Петербурге научно-технический кластер, способствующий инновационному развитию города. В его состав входят 15 научных и технологических центров компании, которые реализуют передовые проекты в сфере «умной» энергетики. Из Петербурга «Газпром нефть» контролирует строительство сотен скважин в России и за рубежом, ведет цифровое управление заводами и поставками нефтепродуктов по всему миру.

Онлайн-церемония награждения победителей общественного конкурса прошла 14 декабря на Новой сцене Александринского театра. «Газпром нефть» набрала большинство голосов горожан, опередив другие компании, вошедшие в шорт-лист рейтинга лучших работодателей Санкт-Петербурга.

Петербуржцы назвали самого желанного работодателя города. Лидером рейтинга по итогам онлайн-голосования, проведенного изданием «Фонтанка.ру» в рамках городской премии «Признание и Влияние» , стала компания «Газпром нефть».

Также из Северной столицы осуществляется управление единственной на российском арктическом шельфе нефтяной платформой «Приразломная», арктическим флотом «Газпром нефти», в том числе высокотехнологичными ледоколами компании, построенными на выборгских верфях. Сейчас они обеспечивают безопасность движения танкеров, осуществляющих круглогодичные поставки арктической нефти компании на мировой рынок.



Ежегодно практику и стажировку в «Газпром нефти» проходят около 200 студентов петербургских вузов — по статистике, каждый пятый из них после выпуска приходит на работу в компанию.



В начале 2020 года «Газпром нефть» была признана самым популярным работодателем России по оценке соискателей HeadHunter.