FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: 0
72.93р88.58р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

«Газпром нефть» стала самым привлекательным работодателем Санкт-Петербурга

Петербуржцы назвали самого желанного работодателя города. Лидером рейтинга по итогам онлайн-голосования, проведенного изданием «Фонтанка.ру» в рамках городской премии «Признание и Влияние», стала компания «Газпром нефть».

Онлайн-церемония награждения победителей общественного конкурса прошла 14 декабря на Новой сцене Александринского театра. «Газпром нефть» набрала большинство голосов горожан, опередив другие компании, вошедшие в шорт-лист рейтинга лучших работодателей Санкт-Петербурга.

С 2014 года «Газпром нефть» развивает в Санкт-Петербурге научно-технический кластер, способствующий инновационному развитию города. В его состав входят 15 научных и технологических центров компании, которые реализуют передовые проекты в сфере «умной» энергетики. Из Петербурга «Газпром нефть» контролирует строительство сотен скважин в России и за рубежом, ведет цифровое управление заводами и поставками нефтепродуктов по всему миру.

Также из Северной столицы осуществляется управление единственной на российском арктическом шельфе нефтяной платформой «Приразломная», арктическим флотом «Газпром нефти», в том числе высокотехнологичными ледоколами компании, построенными на выборгских верфях. Сейчас они обеспечивают безопасность движения танкеров, осуществляющих круглогодичные поставки арктической нефти компании на мировой рынок.

Ежегодно практику и стажировку в «Газпром нефти» проходят около 200 студентов петербургских вузов — по статистике, каждый пятый из них после выпуска приходит на работу в компанию.

В начале 2020 года «Газпром нефть» была признана самым популярным работодателем России по оценке соискателей HeadHunter.

«Газпром нефть» — вертикально-интегрированная нефтяная компания. Входит в топ-10 мировых публичных компаний по доказанным запасам жидких углеводородов и в тройку крупнейших компаний отрасли в России по объемам добычи и переработки нефти. Специализируется на высокотехнологичной добыче нефти и газа, а также производстве и реализации нефтепродуктов.

В структуре «Газпром нефти» более 70 добывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий, а также технологических центров. Технологические проекты компании позволяют выстраивать цифровые двойники месторождений, дистанционно контролировать строительство скважин, развивать добычу в Арктике, повышать эффективность добычи «трудной» нефти, управлять производством и поставками нефтепродуктов по всему миру. Благодаря развитию своих когнитивных технологий «Газпром нефть» добыла первую в мире нефть, найденную с помощью искусственного интеллекта.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

житель города П.
Ну согласимся, многие хоте ли бы работать там. Что касается атмосфэры - не каждому подойдет, не каждый сможет, не каждого пустят. Ну и недавние забастовки рабочих, которым не платили МЕСЯЦАМИ зп - кое о чем говорят про Газпром
Skazochny
Фантанки то тоже надо жить, с банка Санкт Петербург не хватает баблишка
262783701
Данный работодатель прилагает титанические усилия, чтобы навсегда погубить уникальный исторический памятник на Охтинском мысу, застроив его очередным никому не нужным и убогим в архитектурном плане офисным центром!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний