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«Фонтанка» назвала победителей городской премии «Признание и Влияние» 2020 года

Десять финалистов городской премии «Фонтанка.ру- Признание и Влияние» получили свои награды на Новой сцене Александринского театра. Это лучшие из лучших городских компаний и брендов, которых выбрала аудитория городского портала «Фонтанка.ру» в ходе голосования.

Церемония оглашения итогов народного голосования проходит с соблюдением всех актуальных требований безопасности и в закрытом режиме. Число участников резко сокращено, а формат согласован с госорганами.

Напомним, что голосование за лучшие предприятия, компании и проекты города шло на сайте премии с сентября. За это время в каждой из 10 номинаций были определены финалисты, которые и боролись за право получить золотого грифона и признание всего Петербурга.

Награждать победителей Премии выпала честь партнерам мероприятия и «Героям Фонтанки» — настоящим народным героям, о добрых делах и подвигах которых мы писали на своем портале в 2020 году.

В этом году победители определялись в 11 номинациях:

  • «Лучшим бизнес-центром и коворкином Санкт-Петербурга» по результатам голосования было признано Молодежное пространство «ПРОСТО».
Александр Ситов, председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга
Александр Ситов, председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга
Александр Ситов и&nbsp;Дмитрий Зайцев, инспектор спецроты полка ППС Полиции
Александр Ситов и Дмитрий Зайцев, инспектор спецроты полка ППС Полиции
Моторенко Виктория, руководитель молодёжного пространства «ПРОСТО» (в центре)
Моторенко Виктория, руководитель молодёжного пространства «ПРОСТО» (в центре)

«Несмотря на то, что это очень желанная победа, она неожиданная для нас, — сказала руководитель молодежного пространства «ПРОСТО» Виктория Моторенко. — Было тяжело, руки опускались, мы прошли пятый, десятый круг борьбы... Спасибо большое что показываете нам, что мы все делаем не зря».

  • В номинации «Лучшее арт-пространство Санкт-Петербурга» победил остров Новая Голландия.
  • «Лучшим работодателем Петербурга- 2020» аудитория «Фонтанки» назвала компанию «Газпром нефть».
Ирина Кузьмина, руководитель Центра управления кадровым потенциалом компании «Газпром нефть»
Ирина Кузьмина, руководитель Центра управления кадровым потенциалом компании «Газпром нефть»
Роман Романюк, директор по внешним коммуникациям компании «Евроинвест» (партнера номинации «Лучший работодатель Санкт-Петербурга»), Ирина Кузьмина и&nbsp;Ирина Скиба, директор Ленинградского зоопарка
Роман Романюк, директор по внешним коммуникациям компании «Евроинвест» (партнера номинации «Лучший работодатель Санкт-Петербурга»), Ирина Кузьмина и Ирина Скиба, директор Ленинградского зоопарка

Золотого грифона, диплом лауреата Премии и памятные подарки победителю торжественно вручили Роман Романюк, директор по внешним коммуникациям компании «Евроинвест», которая является партнером этой номинации, и Ирина Скиба, директор Ленинградского зоопарка.

«На мой взгляд и взгляд нашей компании, то, что мы здесь, говорит о том, что характер петербуржцев очень стойкий. Невзирая на все перипетии, они находят силы жить и работать», — сказал Роман Романюк.

«Наш Ленинградский зоопарк с радостью поздравляет всех участников этого мероприятия. Мы рады поздравить и участников, которых мы уже знаем, и победителей, которых мы ещё не знаем», — добавила Ирина Скиба.

«''Газпром нефть'' несколько лет подряд становится победителем всероссийских рейтингов работодателей. И теперь получить признание именно петербуржцев особенно важно, так как в городе сейчас активно развивается научно-технический кластер компании, каждый год создаются новые высокотехнологичные рабочие места. Мы создаем условия, чтобы к нашей команде присоединялись лучшие ученые, инженеры и программисты» - отметила Ирина Кузьмина, руководитель Центра управления кадровым потенциалом «Газпром нефти».

  • В номинации «Лучший бар и ресторан Санкт-Петербурга» народное признание снискала сеть ресторанов «Евразия».
Александр Провоторов, ведущий специалист отдела рекламы «Евразия»
Александр Провоторов, ведущий специалист отдела рекламы «Евразия»

«В первую очередь, хотелось бы сказать большое спасибо нашим гостям. Только благодаря им мы и победили. Мы меняемся и развиваемся для вас», — сказал Александр Провоторов, ведущий специалист отдела рекламы сети ресторанов «Евразия».

  • «Лучшей строительной компанией Санкт-Петербурга» в 2020 году горожане посчитали холдинг Setl Group.

Илью Еременко, гендиректора и совладельца Setl City, поздравили на сцене Алексей Белоусов, генеральный директор Ассоциации «Объединение строителей Санкт-Петербурга» (стратегического партнера Премии и Партнер номинации «Лучшая строительная компания») и «Герой Фонтанки» Ирина Маслова.

Алексей Белоусов, генеральный директор Ассоциации «Объединение строителей Санкт-Петербурга» (стратегического партнера Премии и Партнер номинации «Лучшая строительная компания»)
Алексей Белоусов, генеральный директор Ассоциации «Объединение строителей Санкт-Петербурга» (стратегического партнера Премии и Партнер номинации «Лучшая строительная компания»)
создательница Стены памяти врачей, погибших во время пандемии, Ирина Маслова.
создательница Стены памяти врачей, погибших во время пандемии, Ирина Маслова.
Илья Еременко, гендиректор и совладелец Setl City
Илья Еременко, гендиректор и совладелец Setl City

Год для строителей был непростой, тяжёлый, мы жили в изменении законов, документов, но в то же время видели потрясающие результаты. Квартиры покупали все, как горячие пирожки.

«Когда мы строим, стремимся работать качественно, скрупулезно, честно. Мы строим много социальных объектов, хотим чтобы жители жили в качественных условиях, постоянно придумываем что-то новое. Придумали новые детские площадки, где дети смогут развиваться. Хотелось бы сказать жителям нашего города «спасибо» за признание», — обратился к зрителям гендиректор и совладелец Setl City Илья Еременко.

  • «Лучшая служба доставки Санкт-Петербурга 2020» — строительный торговый дом «Петрович».
Максим Рац, заместитель директора транспортной логистики Строительного торгового дома «Петрович»
Максим Рац, заместитель директора транспортной логистики Строительного торгового дома «Петрович»

Максим Рац, заместитель директора транспортной логистики Строительного торгового дома «Петрович» был рад: «Надеюсь, что мы дальше будем оставаться рядом со всеми, кто отважился на ремонт и не разочаруем вас».

  • «Лучший банк Санкт-Петербурга» — Тинькофф банк.
Лебедев Артем, PR-директор Тинькофф банка
Лебедев Артем, PR-директор Тинькофф банка
Алексей Лебедев, директор филиала компании Gallery в Санкт-Петербурге, Алина Сабурова, инспектор СИЗО №6, и Артем Лебедев
Алексей Лебедев, директор филиала компании Gallery в Санкт-Петербурге, Алина Сабурова, инспектор СИЗО №6, и Артем Лебедев

«Как одному из ведущих операторов наружной рекламы нам очень приятно, что мы стали партнерами премии. Хочется пожелать дальнейшего развития премии, новых высот и высочайших рейтингов», — сказал Алексей Лебедев, директор филиала компании Gallery в Санкт-Петербурге.

«У нас есть свои маленькие герои: во время пандемии наши смарт-представители доставляли нашим клиентам карточки, сим-карты и другие продукты. Эту победу мы им и посвятим», — прокомментировал победу в номинации Артем Лебедев, PR-директор Тинькофф банка.

  • В номинации «Сделано в Петербурге» в этом году победила группа компаний «Лосево».

За наградой на сцену поднялся генеральный директор и соучредитель ГК «Лосево» Эльдар Беглов.

Эльдар Беглов, генеральный директор и соучредитель ГК «Лосево»
Эльдар Беглов, генеральный директор и соучредитель ГК «Лосево»

«Я благодарен всем, кто за нас голосовал. Спасибо за признание. Это ценно», — признался Эльдар Беглов.

  • «Лучшим вузом» в этом году стал Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Ректор Политеха Андрей Рудской получил награды из рук управляющего филиалом в Петербурге «СМП Банка» Александра Конышкова и «Героя Фотнанки» — Ивана Бакаидова.

«Нужен высокий высокий уровень профессионализма, чтобы настроить дистанционное обучение. Наверное, это очень важная номинация, потому что эти люди делают это для нас с вами», — отметил Александр Конышков.

«Когда первый раз получаешь эту номинацию — это можно оценить как удачу, счастливый случай, но мы второй год подряд становимся лучшим вузом города», — сказал Андрей Рудской.

Рудской Андрей, ректор Санкт-Петербургского Политехнического университета
Рудской Андрей, ректор Санкт-Петербургского Политехнического университета
Александр Конышков, управляющий филиалом в Санкт-Петербурге АО «СМП Банк»,&nbsp;Иван Бакаидов и Андрей Рудской
Александр Конышков, управляющий филиалом в Санкт-Петербурге АО «СМП Банк», Иван Бакаидов и Андрей Рудской
Иван Бакаидов
Иван Бакаидов

«Бизнес старт» 2020 года в Петербурге — компания «Самокат».

Игорь Рожков, директор по маркетингу сервиса Самокат
Игорь Рожков, директор по маркетингу сервиса Самокат
Александр Конышков, управляющий филиалом в Санкт-Петербурге АО «СМП Банк», Иван Бакаидов и Игорь Рожков
Александр Конышков, управляющий филиалом в Санкт-Петербурге АО «СМП Банк», Иван Бакаидов и Игорь Рожков

Ежегодная городская премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» — это знак благодарности горожан самому качественному бизнесу Петербурга. В 2020 году выбрать лучших и вручить им награды — особая миссия. Ведь для многих этот год стал настоящим испытанием на стойкость и выдержку. А для «Фонтанки» это еще и год 20-летнего юбилея. Победители в 11 номинациях будут определены по результатам народного голосования на сайте «Фонтанка.ру». 14 декабря на торжественной церемонии и в прямом эфире на сайте «Фонтанка.ру» мы назовем победителей — тех, кто наберет больше всего голосов в каждой номинации.

Партнеры премии «Признание и Влияние-2020»:

Стратегический партнер и партнер номинации «Строительная компания» — СРО А «Объединение строителей СПб»

Партнер номинации «Бизнес-старт» — АО «СМП Банк»

Партнер номинации «Лучший работодатель» — ИК «Евроинвест»

Партнер номинации «Человек года» — оператор мобильной связи Tele2

Партнер номинации «Сделано в Петербурге» — компания Gallery

Партнер премии — компания РСТИ (Росстройинвест)

Партнер премии — холдинг SETL GROUP

Партнер премии — компания «ПСК»

Партнер премии — JUNWEX

Александр Провоторов, ведущий специалист отдела рекламы «Евразия»
Александр Провоторов, ведущий специалист отдела рекламы «Евразия»

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Комментарии (1)

Вячеслав Рогожин
Я бы Навальному премию дал. Классное последнее видео выпустил. Реально!
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