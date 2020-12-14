Церемония оглашения итогов народного голосования проходит с соблюдением всех актуальных требований безопасности и в закрытом режиме. Число участников резко сокращено, а формат согласован с госорганами.



Напомним, что голосование за лучшие предприятия, компании и проекты города шло на сайте премии с сентября. За это время в каждой из 10 номинаций были определены финалисты, которые и боролись за право получить золотого грифона и признание всего Петербурга.

Награждать победителей Премии выпала честь партнерам мероприятия и «Героям Фонтанки» — настоящим народным героям, о добрых делах и подвигах которых мы писали на своем портале в 2020 году.

В этом году победители определялись в 11 номинациях: «Лучшим бизнес-центром и коворкином Санкт-Петербурга» по результатам голосования было признано Молодежное пространство «ПРОСТО».

Александр Ситов, председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов и Дмитрий Зайцев, инспектор спецроты полка ППС Полиции Моторенко Виктория, руководитель молодёжного пространства «ПРОСТО» (в центре)

«Несмотря на то, что это очень желанная победа, она неожиданная для нас, — сказала руководитель молодежного пространства «ПРОСТО» Виктория Моторенко. — Было тяжело, руки опускались, мы прошли пятый, десятый круг борьбы... Спасибо большое что показываете нам, что мы все делаем не зря». В номинации «Лучшее арт-пространство Санкт-Петербурга» победил остров Новая Голландия.

«Лучшим работодателем Петербурга- 2020» аудитория «Фонтанки» назвала компанию «Газпром нефть».

Ирина Кузьмина, руководитель Центра управления кадровым потенциалом компании «Газпром нефть» Роман Романюк, директор по внешним коммуникациям компании «Евроинвест» (партнера номинации «Лучший работодатель Санкт-Петербурга»), Ирина Кузьмина и Ирина Скиба, директор Ленинградского зоопарка

Золотого грифона, диплом лауреата Премии и памятные подарки победителю торжественно вручили Роман Романюк, директор по внешним коммуникациям компании «Евроинвест», которая является партнером этой номинации, и Ирина Скиба, директор Ленинградского зоопарка. «На мой взгляд и взгляд нашей компании, то, что мы здесь, говорит о том, что характер петербуржцев очень стойкий. Невзирая на все перипетии, они находят силы жить и работать», — сказал Роман Романюк.

«Наш Ленинградский зоопарк с радостью поздравляет всех участников этого мероприятия. Мы рады поздравить и участников, которых мы уже знаем, и победителей, которых мы ещё не знаем», — добавила Ирина Скиба. «''Газпром нефть'' несколько лет подряд становится победителем всероссийских рейтингов работодателей. И теперь получить признание именно петербуржцев особенно важно, так как в городе сейчас активно развивается научно-технический кластер компании, каждый год создаются новые высокотехнологичные рабочие места. Мы создаем условия, чтобы к нашей команде присоединялись лучшие ученые, инженеры и программисты» - отметила Ирина Кузьмина, руководитель Центра управления кадровым потенциалом «Газпром нефти». В номинации «Лучший бар и ресторан Санкт-Петербурга» народное признание снискала сеть ресторанов «Евразия».

Александр Провоторов, ведущий специалист отдела рекламы «Евразия»

«В первую очередь, хотелось бы сказать большое спасибо нашим гостям. Только благодаря им мы и победили. Мы меняемся и развиваемся для вас», — сказал Александр Провоторов, ведущий специалист отдела рекламы сети ресторанов «Евразия».

«Лучшей строительной компанией Санкт-Петербурга» в 2020 году горожане посчитали холдинг Setl Group. Илью Еременко, гендиректора и совладельца Setl City, поздравили на сцене Алексей Белоусов, генеральный директор Ассоциации «Объединение строителей Санкт-Петербурга» (стратегического партнера Премии и Партнер номинации «Лучшая строительная компания») и «Герой Фонтанки» Ирина Маслова.



Алексей Белоусов, генеральный директор Ассоциации «Объединение строителей Санкт-Петербурга» (стратегического партнера Премии и Партнер номинации «Лучшая строительная компания») создательница Стены памяти врачей, погибших во время пандемии, Ирина Маслова. Илья Еременко, гендиректор и совладелец Setl City

Год для строителей был непростой, тяжёлый, мы жили в изменении законов, документов, но в то же время видели потрясающие результаты. Квартиры покупали все, как горячие пирожки.

«Когда мы строим, стремимся работать качественно, скрупулезно, честно. Мы строим много социальных объектов, хотим чтобы жители жили в качественных условиях, постоянно придумываем что-то новое. Придумали новые детские площадки, где дети смогут развиваться. Хотелось бы сказать жителям нашего города «спасибо» за признание», — обратился к зрителям гендиректор и совладелец Setl City Илья Еременко.

«Лучшая служба доставки Санкт-Петербурга 2020» — строительный торговый дом «Петрович».



Максим Рац, заместитель директора транспортной логистики Строительного торгового дома «Петрович»

Максим Рац, заместитель директора транспортной логистики Строительного торгового дома «Петрович» был рад: «Надеюсь, что мы дальше будем оставаться рядом со всеми, кто отважился на ремонт и не разочаруем вас».

«Лучший банк Санкт-Петербурга» — Тинькофф банк.

Лебедев Артем, PR-директор Тинькофф банка Алексей Лебедев, директор филиала компании Gallery в Санкт-Петербурге, Алина Сабурова, инспектор СИЗО №6, и Артем Лебедев

«Как одному из ведущих операторов наружной рекламы нам очень приятно, что мы стали партнерами премии. Хочется пожелать дальнейшего развития премии, новых высот и высочайших рейтингов», — сказал Алексей Лебедев, директор филиала компании Gallery в Санкт-Петербурге. «У нас есть свои маленькие герои: во время пандемии наши смарт-представители доставляли нашим клиентам карточки, сим-карты и другие продукты. Эту победу мы им и посвятим», — прокомментировал победу в номинации Артем Лебедев, PR-директор Тинькофф банка. В номинации «Сделано в Петербурге» в этом году победила группа компаний «Лосево». За наградой на сцену поднялся генеральный директор и соучредитель ГК «Лосево» Эльдар Беглов.

Эльдар Беглов, генеральный директор и соучредитель ГК «Лосево»

«Я благодарен всем, кто за нас голосовал. Спасибо за признание. Это ценно», — признался Эльдар Беглов.



«Лучшим вузом» в этом году стал Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Ректор Политеха Андрей Рудской получил награды из рук управляющего филиалом в Петербурге «СМП Банка» Александра Конышкова и «Героя Фотнанки» — Ивана Бакаидова.

«Нужен высокий высокий уровень профессионализма, чтобы настроить дистанционное обучение. Наверное, это очень важная номинация, потому что эти люди делают это для нас с вами», — отметил Александр Конышков. «Когда первый раз получаешь эту номинацию — это можно оценить как удачу, счастливый случай, но мы второй год подряд становимся лучшим вузом города», — сказал Андрей Рудской.

Рудской Андрей, ректор Санкт-Петербургского Политехнического университета Александр Конышков, управляющий филиалом в Санкт-Петербурге АО «СМП Банк», Иван Бакаидов и Андрей Рудской Иван Бакаидов

«Бизнес старт» 2020 года в Петербурге — компания «Самокат».



Игорь Рожков, директор по маркетингу сервиса Самокат Александр Конышков, управляющий филиалом в Санкт-Петербурге АО «СМП Банк», Иван Бакаидов и Игорь Рожков

Ежегодная городская премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» — это знак благодарности горожан самому качественному бизнесу Петербурга. В 2020 году выбрать лучших и вручить им награды — особая миссия. Ведь для многих этот год стал настоящим испытанием на стойкость и выдержку. А для «Фонтанки» это еще и год 20-летнего юбилея. Победители в 11 номинациях будут определены по результатам народного голосования на сайте «Фонтанка.ру». 14 декабря на торжественной церемонии и в прямом эфире на сайте «Фонтанка.ру» мы назовем победителей — тех, кто наберет больше всего голосов в каждой номинации.

