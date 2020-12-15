Авария с участием трамвая спровоцировала транспортный коллапс в районе Финляндского вокзала в Петербурге днем 15 декабря. И если автомобилисты и водители автобусов еще протискиваются мимо, то трамваям приходится ждать.
Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, на пересечении улицы Академика Лебедева с улицей Комсомола столкнулись легковой автомобиль, микроавтобус УАЗ «буханка» с наклейкой «Аварийная» и трамвай 20-го маршрута. На фото с места ДТП видно, что легковая буквально влетела капотом под «буханку».
Руслан Шамуков
В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» рассказали, что авария произошла в 12:10. Трамвай
На кадрах с места ДТП видно, что участники аварии сильно затруднили проезд на перекрестке и остановили трамвайное движение. По данным «Яндекса», улица Академика Лебедева стоит в сторону набережной почти от Бобруйской улицы, на Комсомола плотная пробка от улицы Михайлова, вдобавок Боткинская улица стоит в сторону вокзала.
В «Горэлектротрансе» просят водителей не забывать, что трамваи имеют приоритет в движении, и про вынос вагонов при повороте, о чем на каждом составе даже есть предупреждение.