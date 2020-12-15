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Легковая одним ударом подбила «буханку» и трамвай и устроила коллапс на Академика Лебедева

Фото: Руслан Шамуков

Авария с участием трамвая спровоцировала транспортный коллапс в районе Финляндского вокзала в Петербурге днем 15 декабря. И если автомобилисты и водители автобусов еще протискиваются мимо, то трамваям приходится ждать.

Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, на пересечении улицы Академика Лебедева с улицей Комсомола столкнулись легковой автомобиль, микроавтобус УАЗ «буханка» с наклейкой «Аварийная» и трамвай 20-го маршрута. На фото с места ДТП видно, что легковая буквально влетела капотом под «буханку».

Руслан Шамуков

В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» рассказали, что авария произошла в 12:10. Трамвай № 20 поворачивал налево, а водитель легкового автомобиля попытался проскочить за ним и не рассчитал вынос вагона. В итоге трамвай зацепил машину, а та врезалась еще и в УАЗ. К счастью, скорости в момент столкновения были небольшими, и никто не пострадал.

На кадрах с места ДТП видно, что участники аварии сильно затруднили проезд на перекрестке и остановили трамвайное движение. По данным «Яндекса», улица Академика Лебедева стоит в сторону набережной почти от Бобруйской улицы, на Комсомола плотная пробка от улицы Михайлова, вдобавок Боткинская улица стоит в сторону вокзала.

В «Горэлектротрансе» просят водителей не забывать, что трамваи имеют приоритет в движении, и про вынос вагонов при повороте, о чем на каждом составе даже есть предупреждение.

Фото: Руслан Шамуков

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