Во вторник, 15 декабря, в Петербурге будет тихо и, возможно, временами даже солнечно. Но уже завтра пойдет мокрый снег, что вкупе с плюсовой температурой обещает кашу под ногами.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня будет облачно с прояснениями, ночью местами прошел слабый снег, днем же существенных осадков не ожидается. Ветер слабый, атмосферное давление слабо понижается. Температура воздуха с ночных
За 57 лет погодных наблюдений в этот день в Петербурге ясно было два раза, облачно с прояснениями — 24 раза, паcмурно — 31 раз. Температура воздуха в эти сутки обычно колеблется в пределах от -10 до +1 градуса, то есть сегодня она удерживается у верхней границы нормы. Самое холодное 15 декабря случилось в 1997 году, когда минимальная дневная температура составила -23, а самое тёплое — в 2006 году, +9 градусов, рассказывает «Яндекс».
16 декабря, по прогнозу Росгидромета, будет облачно, мокрый снег с дождем, гололед и гололедица, налипание снега.