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Погожий день обещают синоптики Петербургу, а затем — кашу на дорогах

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Во вторник, 15 декабря, в Петербурге будет тихо и, возможно, временами даже солнечно. Но уже завтра пойдет мокрый снег, что вкупе с плюсовой температурой обещает кашу под ногами.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня будет облачно с прояснениями, ночью местами прошел слабый снег, днем же существенных осадков не ожидается. Ветер слабый, атмосферное давление слабо понижается. Температура воздуха с ночных -3...-5 градусов поднимется днём до 0...-2. На дорогах гололедица.

За 57 лет погодных наблюдений в этот день в Петербурге ясно было два раза, облачно с прояснениями — 24 раза, паcмурно — 31 раз. Температура воздуха в эти сутки обычно колеблется в пределах от -10 до +1 градуса, то есть сегодня она удерживается у верхней границы нормы. Самое холодное 15 декабря случилось в 1997 году, когда минимальная дневная температура составила -23, а самое тёплое — в 2006 году, +9 градусов, рассказывает «Яндекс».

16 декабря, по прогнозу Росгидромета, будет облачно, мокрый снег с дождем, гололед и гололедица, налипание снега.

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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Комментарии (3)

260569221
Лучше б границы открыли...
264535571
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо................
264535571
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.юю
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