Во вторник, 15 декабря, в Петербурге будет тихо и, возможно, временами даже солнечно. Но уже завтра пойдет мокрый снег, что вкупе с плюсовой температурой обещает кашу под ногами.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня будет облачно с прояснениями, ночью местами прошел слабый снег, днем же существенных осадков не ожидается. Ветер слабый, атмосферное давление слабо понижается. Температура воздуха с ночных -3...-5 градусов поднимется днём до 0...-2 . На дорогах гололедица.