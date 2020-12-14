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В петербургском главке рассказали о полицейском, который спас мужчину из Фонтанки. Ему пришлось ползти по тонкому льду

В петербургском главке рассказали подробности спасательной операции в Центральном районе, в которой были задействованы его сотрудники. Как оказалось, на помощь оказавшемуся в ледяной воде мужчине бросился старший сержант полиции.

Как сообщает ГУ МВД России по городу и области вечером 14 декабря, после поступления сообщения о том, что с Аничкова моста в реку Фонтанку упал человек, на место происшествия выдвинулись дежурившие неподалеку сотрудники взвода №32 батальона Полка патрульно-постовой службы.

старший сержант полиции Андрей Хабаров
старший сержант полиции Андрей ХабаровФото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Информация подтвердилась, действовать нужно было быстро. Броситься на помощь решился 34-летний старший сержант полиции Андрей Хабаров. Последний снял верхнюю одежу, обвязался страховочным ремнем и пополз по льду в сторону упавшего, который находился на расстоянии пяти метров от берега. Напарники помогли ему вытащить мужчину на сушу. Затем пострадавшего передали медикам

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В главке также добавили, что спасенного зовут Дмитрий, ему 39 лет. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Причины, по которым он оказался в воде, устанавливаются.

Полицейскому медицинская помощь не потребовалась. После случившегося он его товарищи продолжили службу.

старший сержант полиции Андрей Хабаров
старший сержант полиции Андрей ХабаровФото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

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Комментарии (4)

Павел Павлов
Русский,рыбалка зимой.Менты тоже на лёд выходят.
Гражданкa
мужчина большой молодец и настоящий защитник! надеюсь, его отметят на службе!
Andrew101
Звездочку как минимум заслужил
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