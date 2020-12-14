В петербургском главке рассказали подробности спасательной операции в Центральном районе, в которой были задействованы его сотрудники. Как оказалось, на помощь оказавшемуся в ледяной воде мужчине бросился старший сержант полиции.



Как сообщает ГУ МВД России по городу и области вечером 14 декабря, после поступления сообщения о том, что с Аничкова моста в реку Фонтанку упал человек, на место происшествия выдвинулись дежурившие неподалеку сотрудники взвода №32 батальона Полка патрульно-постовой службы.