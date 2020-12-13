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Песков о встрече Нового года Путиным: «Может быть, дух переведёт»

Стало известно, как президент России встретит Новый, 2021 год. Карты раскрыл 13 декабря его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что в этот раз ничего нового не планируется, глава государства, как и всегда, отметит праздник с родными и близкими.

«Где он будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно», — заявил Песков.

Пресс-секретарь выразил надежду на то, что Путину удастся расслабиться.

«Ну, он же всё так — полноценно он никогда не отдыхает, но, может быть, как-то дух переведет», — сказал он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин с подачи Путина заявил, что россияне не должны отказывать себе в покупке продуктов на Новый год из-за роста цен. В результате ретейлеры уже пообещали сделать цены более доступными.

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Комментарии (30)

jump
переведет дух в оффшор..
Мойше
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий (ВВП) носился над водою.
Эрик Дрейван
Украсит бункер гирляндами и ёлкой и немножко бухнёт с двойниками.По монитору поздравит закадычных друзей - Лукашенко.Асада.Ына.Пашиняна...Принесут обработанные подарки от Ротенбергов.Ралдугина.Тимченко.Сечина...что ещё нужно человеку чтобы встретить старость.
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