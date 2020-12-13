Песков о встрече Нового года Путиным: «Может быть, дух переведёт»

Стало известно, как президент России встретит Новый, 2021 год. Карты раскрыл 13 декабря его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что в этот раз ничего нового не планируется, глава государства, как и всегда, отметит праздник с родными и близкими.



«Где он будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно», — заявил Песков.



Пресс-секретарь выразил надежду на то, что Путину удастся расслабиться.

