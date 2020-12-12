За неэтичную парковку жители Русановской улицы решили самостоятельно наказать владельца и автомобиль не жалели. Теперь полиции придется искать виновных, но это не водитель.
Об «автохаме» «Фонтанке» рассказали читатели утром 12 декабря. В вину ему вменили тот факт, что он встал на пути дорожки у дома 9 по Русановской улице, которая ведет к магазину. По словам местных жителей, они несколько раз звонили в полицию и требовали оттащить машину или сотрудники «будут потом разбираться с заявлением о преступлении». Полицейские, уверяют читатели, не приехали. К утру у «Ниссана» были проколоты колеса, помяты двери, разбита фара, сломана щетка, а сверху лежали мешки с мусором.
Однако, как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД региона, горожане, видимо, проглядели приезд сотрудников. Обращение передали в ГИБДД, инспектор на месте сделал вывод, что ПДД водитель не нарушал, стоянка там не запрещена. Теперь владелец автомобиля сидит в отделе и пишет заявление на тех, кто нанёс урон его имуществу.