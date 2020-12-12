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На Русановской развернулась война между водителем и пешеходами. За перекрытый путь к магазину надругались над машиной

За неэтичную парковку жители Русановской улицы решили самостоятельно наказать владельца и автомобиль не жалели. Теперь полиции придется искать виновных, но это не водитель.

Об «автохаме» «Фонтанке» рассказали читатели утром 12 декабря. В вину ему вменили тот факт, что он встал на пути дорожки у дома 9 по Русановской улице, которая ведет к магазину. По словам местных жителей, они несколько раз звонили в полицию и требовали оттащить машину или сотрудники «будут потом разбираться с заявлением о преступлении». Полицейские, уверяют читатели, не приехали. К утру у «Ниссана» были проколоты колеса, помяты двери, разбита фара, сломана щетка, а сверху лежали мешки с мусором.

автор фото читатель «Фонтанки» Сергей
автор фото читатель «Фонтанки» Сергей
автор фото читатель «Фонтанки» Сергей
автор фото читатель «Фонтанки» Сергей

Однако, как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД региона, горожане, видимо, проглядели приезд сотрудников. Обращение передали в ГИБДД, инспектор на месте сделал вывод, что ПДД водитель не нарушал, стоянка там не запрещена. Теперь владелец автомобиля сидит в отделе и пишет заявление на тех, кто нанёс урон его имуществу.

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Комментарии (54)

vdaru
Тем, кто ищет оправдания этому автовладельцу, стоит съездить в этот райончик и посмотреть место, где он поставил свою машину. Это ж насколько надо не уважать других людей, чтобы перекрыть единственную пешеходную дорогу в районе? Скорее всего в гости приехал и не в курсе как тут решают подобные проблемы. Судя по новостям порезать колеса здесь – это стандартный способ объяснить людям, что они живут в обществе себе подобных. Одна из самых низких цен на рынке, в свое время привлекли сюда много людей, решающих проблемы своими руками.
Ифка
какой смысл прокалывать колеса? проход то не освободится.
nuga
Жители свиньи и хамы,одного поля ягода с этим автохамом.Под ногами сейчас лед,ходить тяжело,а этот ведровладелец о других не думает.
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