За неэтичную парковку жители Русановской улицы решили самостоятельно наказать владельца и автомобиль не жалели. Теперь полиции придется искать виновных, но это не водитель.



Об «автохаме» «Фонтанке» рассказали читатели утром 12 декабря. В вину ему вменили тот факт, что он встал на пути дорожки у дома 9 по Русановской улице, которая ведет к магазину. По словам местных жителей, они несколько раз звонили в полицию и требовали оттащить машину или сотрудники «будут потом разбираться с заявлением о преступлении». Полицейские, уверяют читатели, не приехали. К утру у «Ниссана» были проколоты колеса, помяты двери, разбита фара, сломана щетка, а сверху лежали мешки с мусором.