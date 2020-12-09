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Площадь Островского и улицу Зодчего Росси перекроют на выходные ради съемок вампирского триллера Козловского

Фото: КРТИ Петербурга

Съемки художественного фильма с 12 по 14 декабря изменят схему движения транспорта в центре Петербурга. Об этом сообщает 9 декабря пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С полуночи 12 декабря до 6 часов утра 14 декабря будет запрещена остановка и перекрыто движение транспорта по улице Зодчего Росси и площади Островского. Там пройдут съемки художественного фильма «Карамора», которые проводит ООО «ДК Интертеймент».

Фильм «Карамора» — это фэнтезийный триллер с вампирами. Действие картины будет происходить в альтернативной России начала ХХ века. Режиссером выступает Данила Козловский.

Фото: КРТИ Петербурга

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Комментарии (1)

hedgehog_
"вампирского триллера Козловского"
или
"Козловского триллера вампирского"
получается одинаково.
можно даже так
"вампирскозловского триллера"
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