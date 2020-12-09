В Смольном прокомментировали смерть петербуржца по дороге из больницы после лечения COVID-19 и пообещали проверку

«По данным Городской больницы № 15, 64-летний пациент поступил в стационар 25 ноября, его состояние было расценено как тяжелое. В течение 14 дней получал все необходимое лечение. На фоне проводимой терапии состояние улучшилось. Пропала одышка, нормализовалась температура, повысилась сатурация кислорода до нормальных показателей», — передаёт пресс-служба комитета.

Комитет по здравоохранению Петербурга 9 декабря отозвался комментарием на новость о смерти пожилого пациента после выписки из 15-й горбольницы, где тот лечился от коронавируса.

В Смольном отметили, что с 6 декабря пациент больше не нуждался в получении кислорода.

«На фоне общего улучшения самочувствия, в соответствии с Временными методическими рекомендациями Минздрава РФ, 8 декабря выписан на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии», — отметили в комздраве.

Читатели «Фонтанки» знают, что было дальше. По пути из больницы днём 8 декабря Сергею Павловичу стало плохо, он начал задыхаться. Уже у дома на Доблести, где его дети специально сняли квартиру на период самоизоляции, пенсионер потерял сознание и упал. Врачи скорой помощи констатировали смерть.

«Заключение судебно-медицинской экспертизы будет готово в установленные законом сроки. Комитетом по здравоохранению будет организована проверка по факту смерти больного. Только после выяснения причин смерти возможно будет установить, связана ли она с перенесенной коронавирусной инфекцией или иным состоянием пациента», — подвели итог в Смольном.

Доследственную проверку по факту смерти пенсионера начал и Следственный комитет. Как проходило лечение пенсионера и как он умирал — рассказала «Фонтанке» дочь Сергея Павловича.