В Роспотребнадзоре нашли «простое объяснение» высокой смертности от COVID-19 в Петербурге

Возрастной состав населения Петербурга «значительно отличается» от других регионов, что сказалось и на статистике смертности от коронавируса.
«Если мы посмотрим на возрастной состав населения Петербурга, он значительно отличается от других регионов, где более молодое население. <...> Уязвимая группа — 65+, а при сопутствующем заболевании длительнее и тяжелее протекает инфекция», — цитирует «Интерфакс» 9 декабря заявление заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
По его словам, в городе «значительная доля» долгожителей, если сравнивать с другими регионами. Горелов назвал количество пожилых людей «простым объяснением» петербургских показателей смертности.
С начала пандемии в Петербурге от коронавируса умерли 6 030 человек. По показателю на 100 тысяч населения город занимает лидирующие позиции в России. «Фонтанка» ранее расспросила медиков и экспертов о возможных причинах роста смертности в городе. Глава комздрава в ноябре отказался комментировать, почему в Петербурге самая высокая смертность в России.