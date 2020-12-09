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В Роспотребнадзоре нашли «простое объяснение» высокой смертности от COVID-19 в Петербурге

Возрастной состав населения Петербурга «значительно отличается» от других регионов, что сказалось и на статистике смертности от коронавируса.

«Если мы посмотрим на возрастной состав населения Петербурга, он значительно отличается от других регионов, где более молодое население. <...> Уязвимая группа — 65+, а при сопутствующем заболевании длительнее и тяжелее протекает инфекция», — цитирует «Интерфакс» 9 декабря заявление заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

По его словам, в городе «значительная доля» долгожителей, если сравнивать с другими регионами. Горелов назвал количество пожилых людей «простым объяснением» петербургских показателей смертности.

С начала пандемии в Петербурге от коронавируса умерли 6 030 человек. По показателю на 100 тысяч населения город занимает лидирующие позиции в России. «Фонтанка» ранее расспросила медиков и экспертов о возможных причинах роста смертности в городе. Глава комздрава в ноябре отказался комментировать, почему в Петербурге самая высокая смертность в России.

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Комментарии (10)

SERGEY111
"Оптимизация" системы здравоохранения и истинные цели пенсионной реформы в Санкт-Петебурге показывают головокружительные результаты .
PupkinVasya
А я думаю, что ночные бары виноваты. Ну явно, не давка в метро.
Russomatroso
В соседней Финляндии средний возраст, почти такой же, как в Питере. Населения столько же. Климат схожий. Смертей меньше. Может в чем-то другом причины, таки?
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