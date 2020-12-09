В Роспотребнадзоре нашли «простое объяснение» высокой смертности от COVID-19 в Петербурге

Возрастной состав населения Петербурга «значительно отличается» от других регионов, что сказалось и на статистике смертности от коронавируса.

«Если мы посмотрим на возрастной состав населения Петербурга, он значительно отличается от других регионов, где более молодое население. <...> Уязвимая группа — 65+, а при сопутствующем заболевании длительнее и тяжелее протекает инфекция», — цитирует «Интерфакс» 9 декабря заявление заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.