«Что-то делится на что-то». Глава комздрава отказался комментировать, почему в Петербурге самая высокая смертность в России
Петербург с весны удерживает первенство по числу смертей от коронавируса на 100 тысяч человек. В Северной столице их 81, а в Москве — 60. Глава комздрава Дмитрий Лисовец намекнул на сложность расчетов, но в подробности решил не углубляться.
«Вы понимаете, что летальность — это величина расчётная. Что-то делится на что-то. Здесь нужно оценивать обе величины, я от комментария воздержусь. В этой ситуации более важно оценивать рост общей смертности. Все иные показатели в этой ситуации подвержены методической погрешности. А вот рост общей смертности, динамика, она независима ни от чего. Она показывает, насколько коронавирусная инфекция вносит свой вклад», — заявил он 12 ноября в эфире «Фонтанки».
Ранее он говорил, что общая смертность выросла на 16%. По официальным данным на 12 ноября, в Петербурге от коронавируса скончались 4385 человек.
Отказался он комментировать и статистический феномен, когда некоторое время число выздоровевших в Петербурге было стабильно вдвое меньше заболевших. Лисовец отметил, что не все цифры зависят от него.
Полное интервью читайте в ближайшее время на «Фонтанке».