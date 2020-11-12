«Что-то делится на что-то». Глава комздрава отказался комментировать, почему в Петербурге самая высокая смертность в России

Петербург с весны удерживает первенство по числу смертей от коронавируса на 100 тысяч человек. В Северной столице их 81, а в Москве — 60. Глава комздрава Дмитрий Лисовец намекнул на сложность расчетов, но в подробности решил не углубляться.



«Вы понимаете, что летальность — это величина расчётная. Что-то делится на что-то. Здесь нужно оценивать обе величины, я от комментария воздержусь. В этой ситуации более важно оценивать рост общей смертности. Все иные показатели в этой ситуации подвержены методической погрешности. А вот рост общей смертности, динамика, она независима ни от чего. Она показывает, насколько коронавирусная инфекция вносит свой вклад», — заявил он 12 ноября в эфире «Фонтанки».