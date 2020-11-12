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12.11.2020 19:02
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«Что-то делится на что-то». Глава комздрава отказался комментировать, почему в Петербурге самая высокая смертность в России

Петербург с весны удерживает первенство по числу смертей от коронавируса на 100 тысяч человек. В Северной столице их 81, а в Москве — 60. Глава комздрава Дмитрий Лисовец намекнул на сложность расчетов, но в подробности решил не углубляться.

«Вы понимаете, что летальность — это величина расчётная. Что-то делится на что-то. Здесь нужно оценивать обе величины, я от комментария воздержусь. В этой ситуации более важно оценивать рост общей смертности. Все иные показатели в этой ситуации подвержены методической погрешности. А вот рост общей смертности, динамика, она независима ни от чего. Она показывает, насколько коронавирусная инфекция вносит свой вклад», — заявил он 12 ноября в эфире «Фонтанки».

Ранее он говорил, что общая смертность выросла на 16%. По официальным данным на 12 ноября, в Петербурге от коронавируса скончались 4385 человек.

Отказался он комментировать и статистический феномен, когда некоторое время число выздоровевших в Петербурге было стабильно вдвое меньше заболевших. Лисовец отметил, что не все цифры зависят от него.

Полное интервью читайте в ближайшее время на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

Урус-Баши
Причина небывалого всплеска - пугливая бегловская позиция. С Собянина брать нужно пример. Он не боится критики сверху и понимает, что мёртвым бизнес не нужен.
Opioman
На самом делетдело в том, что заболевших намного больше, просто тесты сложно сдать
Майор Пронин
- доктор, какую пишем причину смерти?
- пиши коронавирус.
- какой коронавирус, тут огнестрелом и два ножевых?!!
- пиши - коронавирус в сочетании с сопутствующими заболеваниями.
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