«Вы со мной повоюйте». Вячеслав Макаров заявил о недопустимости войны через детей и внуков

Политик рассказал, как в понедельник ранним утром маленькая девочка (депутат прямо не называл ее имени и принадлежности к определенной семье) пришла в школу, где ей сказали, что в ее доме обыски, а родители якобы арестованы. «Это как? И ребенок, рыдающий, бежит домой, папа с мамой уехали на работу, и ищет папу с мамой. Есть разные времена: хорошие, плохие, легкие, трудные, радостные, грустные, но подлых не должно быть...» — сказал он.

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров на заседании 9 декабря заявил о недопустимости политических войн с использованием детей и предложил попробовать неизвестным повоевать лично с главой парламента.

Политик добавил, что ребенка успокоил только разговор с дедушкой. «И это делала не оппозиция. Вы со мной-то повоюйте. Я воин, я ко всему готов. Но зачем с внуками, с внучками, с детьми?» — добавил Макаров. Он предупредил представителя губернатора в Заксобрании Юрия Шестерикова, что не будет писать «никаких запросов».



В понедельник, 7 декабря, в ряде телеграм-каналов появилась не соответствующая действительности информация об обысках у Анны Селегень, дочери спикера Заксобрания города.

