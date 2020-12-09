FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -5
73.66р89.20р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
27
Печать

«Вы со мной повоюйте». Вячеслав Макаров заявил о недопустимости войны через детей и внуков

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров на заседании 9 декабря заявил о недопустимости политических войн с использованием детей и предложил попробовать неизвестным повоевать лично с главой парламента.

Политик рассказал, как в понедельник ранним утром маленькая девочка (депутат прямо не называл ее имени и принадлежности к определенной семье) пришла в школу, где ей сказали, что в ее доме обыски, а родители якобы арестованы. «Это как? И ребенок, рыдающий, бежит домой, папа с мамой уехали на работу, и ищет папу с мамой. Есть разные времена: хорошие, плохие, легкие, трудные, радостные, грустные, но подлых не должно быть...» — сказал он.

Политик добавил, что ребенка успокоил только разговор с дедушкой. «И это делала не оппозиция. Вы со мной-то повоюйте. Я воин, я ко всему готов. Но зачем с внуками, с внучками, с детьми?» — добавил Макаров. Он предупредил представителя губернатора в Заксобрании Юрия Шестерикова, что не будет писать «никаких запросов».

В понедельник, 7 декабря, в ряде телеграм-каналов появилась не соответствующая действительности информация об обысках у Анны Селегень, дочери спикера Заксобрания города.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (26)

Ivanov.Egor87
Правильная позиция настоящего мужчины. Привлекать детей к своим конфликтам это всегда низко.
вадики
Угу(((Воин фигов((Трус несчастный((А как допустить до выборов депутатов так они с помощью молодчиков и боевиков подачу документов пломбируют на участках(((((ф
Mikle776
Макаров как с Марса прилетел после 20 летнего отсутствия... "подлые времена" давно уже стали реалиями нашего времени... Уничтожать еду, когда куча нищих, есть детдома, пансионаты для старых и тп. - это не подло? да еще в городе, который пережил блокаду о которой все время вспоминают... Ну раздавали бы блокадникам этот конфискат...
а запрет на усыновление российских детей инвалидов иностранцами - это не подлость?
а то что по ТВ каждые полчаса показывают тяжело больных детей и собирают деньги на лечение всем миром, в стране в которой БЕСПЛАТНАЯ медицина... это КАК??? при этом деньги из бюджета раздают зарубежным "друзьям", но на своих детей денег нет, есть только пожелание от Медведева - Держитесь!
так что подлость уже давно стала нормой во властных структурах... при чем во всех ветвях
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний