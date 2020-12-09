«ЛенМорНИИПроект» выбрал изыскателя для «Арктик СПГ 1»

Вечером 8 декабря на сайте госзакупок были опубликованы результаты конкурса на выполнение инженерно-геологических изысканий для подготовки строительства грузового терминала предприятия по сжижению природного газа компании НОВАТЭК «Арктик СПГ 1» мощностью 20 млн тонн в год. Снизив первоначальную стоимость закупки со 102,7 млн рублей до 89,9 млн, победителем стало московское ООО «Инженерная геология».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит трем частным лицам: Александру Елисееву (40%), Галине Новосёловой (40%) и генеральному директору Игорю Кролю (20%). Из сайта компании следует, что к этому моменту она провела изыскательские работы на 178 объектах по всей России, а среди её партнеров «Газпром», «Транснефть», «Роснефть» и Российские железные дороги. Про опыт сотрудничества с «НОВАТЭКом» там ничего не сказано.

Проект «Арктик СПГ 1» станет третьим масштабным комплексом по производству и морской перевалке сжиженного природного газа в Арктике. Все они принадлежат «НОВАТЭКу», но оператор проекта — ООО «Арктик СПГ 1» — отличается от операторов двух других проектов полностью российской собственностью: компания на 100% принадлежит ПАО «НОВАТЭК». В конце ноября заместитель генерального директора ЦНИИ Морского флота Александр Буянов в интервью «Фонтанке» высказал предположение, что к моменту строительства комплекса в «Арктик СПГ 1» появятся иностранные участники, как это произошло с проектами «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2». Эксперт обосновал свой прогноз необходимостью привлечения инвестиций и гарантией зарубежных рынков сбыта для продукции комплексов.